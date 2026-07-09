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Falleció una mujer de 58 años en un incendio en Bahía Blanca

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Foto: Gisela Estremador (BVC Noticias)

Personal de la comisaría Segunda y el cuartel de bomberos de Bahía Blanca respondió a un llamado al 911 que advertía sobre el incendio de una propiedad en calle Sixto Laspiur al 1500. Al llegar al lugar, las fuerzas de seguridad lograron contener el foco ígneo, pero no pudieron socorrer a una mujer que se encontraba en el sector del baño y fue víctima del siniestro.

La misma fue identificada como María Andrea Janyistabro, de 58 años de edad, quien según indicaron inquilinos del lugar, era la dueña de los departamentos que ocupan el terreno con pasillo que da a la calle.

La propiedad se encuentra al final de un pasillo que da la centro de la manzana, con otros departamentos ocupados por estudiantes de la localidad de Puan, que tuvieron que ser atendidos por inhalación de humo, pero sin correr riesgo de vida.

Fuentes oficiales indicaron que estos últimos fueron quien identificaron a la víctima como la propietaria del lugar. El foco ígneo se habría producido de manera accidental por un fallo en una zapatilla eléctrica que se encontraba en cortocircuito. (La Nueva.). (09-07-26).

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