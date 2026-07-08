Cómo será la conmemoración del 9 de Julio en la ciudad

La Municipalidad convocó a la comunidad a participar del acto oficial por el 210º aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, que se realizará este jueves 9 de julio, a las 10, en el Teatro Español.

El acto protocolar contará con la participación de la Peña Nativista y las palabras de la vecina Daniela Pérez, quien brindará una reflexión alusiva a la fecha.

La comuna pidió a instituciones y establecimientos que concurran con banderas de ceremonia e institucionales.

Al finalizar el acto, se invitará a las autoridades y al público presente a participar del Tedeum, que se celebrará a las 11 en la Parroquia La Inmaculada Concepción. (08-07-26).