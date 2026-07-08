Dorrego dirá presente en la Feria Caminos y Sabores

Merced a gestiones realizadas desde Producción y Turismo de la comuna ante la Subsecretaría de Turismo bonaerense, Coronel Dorrego estará presente en la Feria Caminos y Sabores, que se desarrollará del 9 al 12 de julio en el BA Ferial de Costa Salguero de la ciudad de Buenos Aires.

Se presentarán los productores olivícolas de las firmas Rumaroli Garbo y Olio Pampa dentro del Stand de La Ruta del Olivo, de la Provincia de Buenos Aires.

Dicha feria invita a los visitantes a conocer los productos, la gastronomía y los paisajes bonaerenses. (08-07-26).