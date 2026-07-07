El Espacio Joven abre sus puertas para estudiantes y jóvenes del distrito

El director municipal de Desarrollo Humano, Luciano Ripoll, destacó esta mañana que, a través del Área de Juventud, dependiente de esa cartera, se invita a todos los jóvenes a utilizar el Espacio Joven, ubicado en la Casa de la Cultura, sobre avenida Fuertes.

El espacio está destinado a quienes necesiten estudiar, realizar tareas, preparar trabajos prácticos, leer, reunirse con compañeros o simplemente contar con un ambiente tranquilo y cómodo.

Entre las comodidades que ofrece se encuentran Wi-Fi gratuito, ambiente calefaccionado, mesas y sillas para estudio y trabajo, pizarra para actividades grupales, televisor para presentaciones o contenidos educativos y dispenser de agua fría y caliente.

Por su parte, Lucas González, responsable del Área de Juventud, destacó que se trata de un espacio seguro, confortable y pensado especialmente para las juventudes. Además, señaló que continúan impulsando acciones que promuevan el acceso a espacios de encuentro, formación y acompañamiento para todos los jóvenes del distrito.

El Espacio Joven funciona de lunes a viernes, de 7,30 a 13. (07-07-26).