Detalles de la respuesta del municipio a un pedido de informe sobre la red cloacal y los reclamos por malos olores

El director de Obras Sanitarias, Alumbrado Público y Comunicaciones, Franco Mazzarini, respondió al pedido de informes del Concejo Deliberante sobre la red cloacal y la presencia de olores nauseabundos en distintos sectores de la ciudad.

El informe indicó que los sectores con mayor cantidad de reclamos corresponden a zonas donde funcionan estaciones de bombeo cloacal. En esos puntos el líquido no circula por gravedad y requiere bombas eléctricas, lo que incrementa la complejidad operativa por la presencia de componentes eléctricos sujetos a fallas o interrupciones.

En relación con el conocimiento de los olores, el área señaló que toma registro de los reclamos a través de mesa de entradas, redes sociales oficiales y relevamientos de Obras Sanitarias.

Sobre las tareas realizadas en la red cloacal, la nota detalló desobstrucciones, limpieza con camión desobstructor, mantenimiento de bocas de registro y reparaciones.

Respecto del programa preventivo, Mazzarini informó la limpieza de colectores y cámaras de inspección en diferentes sectores de la ciudad dos veces por semana, al inicio y al cierre de la semana laboral. También respondió que se realizan inspecciones y mantenimiento en estaciones de bombeo. Mencionó que el cronograma rotativo abarca zonas de alta circulación y sectores con antecedentes de obstrucción, entre ellos calle del Indio entre avenida Aranda y avenida Santagada, y Santagada, entre El Indio e Italia.

Sobre los reclamos formales, el informe consignó que todos fueron respondidos mediante notificación personal o telefónica y que los problemas fueron resueltos.

En relación a los desagües pluviales a calle, el área de Obras Sanitarias informó que no posee registros sobre desagües pluviales de frentistas. (07-07-26).