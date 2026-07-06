Chalde y Colantonio se reunieron con el director del IPAC

El intendente Juan Chalde y el director municipl de Producción, Juan Ignacio Colantonio, recibieron este viernes al director del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), Hernán Rachid, y a la delegada del Punto Cooperativo de Tres Arroyos, Adela Cornú.

En el encuentro, que fue propiciado por la comuna, los funcionarios locales manifestaron la relevancia del cooperativismo para generar impulso en el desarrollo local y, fundamentalmente, la generación de nuevas fuentes de trabajo.

Tanto Chalde como Colantonio, coincidieron en subrayar la importancia de estos encuentros coincidentes con la idea del gobierno local de generar fuentes genuinas de trabajo, con capacitaciones, logrando además de calidad, perdurabilidad. (06-07-26).