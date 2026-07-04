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Concejales de Fuerza Patria analizaron el desarrollo del cooperativismo junto a autoridades del IPAC

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Concejales del Bloque Fuerza Patria participaron este viernes de una jornada junto a autoridades del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), encabezadas por su director, Hernán Rachid, la delegada del Punto Cooperativo de Tres Arroyos, y miembros de su equipo de trabajo.

Durante el encuentro, según explicaron desde la bancada de la oposición, se dialogó sobre la actualidad política local, provincial y nacional, y sobre el rol estratégico del cooperativismo como herramienta para impulsar el desarrollo local, la producción y el empleo.

Durante el encuentro, se destacó la decisión del gobernador Axel Kicillof de fortalecer la presencia territorial del IPAC en los 135 municipios bonaerenses, promoviendo el crecimiento de las cooperativas y la economía social en toda la provincia. (04-07-26).

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