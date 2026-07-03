(Entrevista en LA DORREGO) La Defensoría del Pueblo convocó a firmar para mantener el régimen de Zona Fría

El coordinador general de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Quiroga, cuestionó por LA DORREGO la política del Gobierno nacional en materia de tarifas y advirtió que la eventual eliminación del régimen de Zona Fría representaría un retroceso en materia de derechos sociales. Además, explicó la campaña de recolección de firmas para respaldar la continuidad del beneficio y repasó el trabajo que realiza la Defensoría para atender los reclamos de los vecinos.

Quiroga sostuvo que el anuncio realizado por el nuevo vocero presidencial confirmó el rumbo que seguirá la política tarifaria. En ese sentido, afirmó: “Sin ponerse colorado, dijo, las tarifas van a seguir aumentando mensualmente por encima de la inflación, los subsidios van a desaparecer y bueno, el que no pueda pagar el gas, que se abrigue”.

A partir de ese escenario, remarcó que el acceso a los servicios públicos constituye un derecho social reconocido por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales con jerarquía constitucional.

“En un derecho social, como el acceso a los servicios públicos domiciliarios, rige el principio de no regresividad. Concedés un derecho como Estado y no lo podés ni achicar ni quitar, solo extender de ser necesario”, expresó.

También cuestionó que el Gobierno deje libradas las tarifas a las reglas del mercado cuando los servicios son prestados por empresas monopólicas o con escasa competencia. A su criterio, esa situación impide que exista una verdadera competencia y señaló que se toman como referencia valores internacionales para fijar las tarifas, mientras los salarios evolucionan por debajo de la inflación.

En relación con la campaña para reunir firmas contra la eliminación de la Zona Fría, aclaró que este tipo de iniciativas no obliga a los legisladores a actuar de una determinada manera, aunque permite expresar el reclamo de la ciudadanía.

“Generalmente, tienen un efecto vinculante mínimo, escaso; de hecho, no hay ningún efecto obligatorio. Sí tienen un poder simbólico, son una manera de que la ciudadanía se exprese”, señaló.

Luego, recordó que el proyecto permanece en el Senado y estimó que el beneficio continuará durante el invierno, aunque advirtió que podría eliminarse más adelante.

“No sé si fue por las firmas, pero hay mucha bronca de la gente, mucha inquietud ante esto. Es peligroso quedarnos sin la calefacción suficiente en invierno”, sostuvo.

Asimismo, rechazó la idea de que la Zona Fría constituya un subsidio.

“Esto no es un subsidio, no es una actitud de planerismo esto de que la Zona Fría nos da una mano. Nos equipara con lo que viven los conciudadanos que residen en Viedma, en Santa Rosa, en Neuquén y en el resto de la Patagonia”, afirmó.

El coordinador también recordó que la Defensoría del Pueblo elevó una recomendación al Senado para que no apruebe la modificación del régimen. Entre los argumentos mencionó el principio de no regresividad de los derechos sociales y la necesidad de evitar diferencias entre regiones con condiciones climáticas similares.

Además, explicó que el beneficio no compromete el equilibrio fiscal porque se financia mediante un fondo fiduciario integrado con aportes de los propios usuarios del servicio de gas. Según indicó, el proyecto mantiene ese fondo, incrementa el porcentaje de aporte y, al mismo tiempo, reduce la cantidad de beneficiarios.

Las planillas para adherir al reclamo se encuentran disponibles en la delegación de la Defensoría, de lunes a viernes, entre las 8 y las 14.

“Poner la firma, poner el número de documento, hacerse cargo, es una manera de visibilizar un reclamo que corresponde democráticamente que la gente pueda hacer”, expresó.

También explicó cuál será el destino de esas adhesiones: “La idea es, cuando avance el proyecto, juntar las firmas que se han podido recolectar, remitirlas al Senado y que los senadores después vean que están dispuestos a votar en contra de los intereses de los miles y miles de bonaerenses y de otras provincias también afectadas”

Consultado sobre el creciente endeudamiento de las familias, indicó que la Defensoría recibe consultas de vecinos con distintas problemáticas y acompaña cada caso hasta donde sus facultades lo permiten.

“La Defensoría del Pueblo está para escuchar. Nosotros hacemos una escucha calificada, con tiempo, sin apresuramientos, dejando que el vecino o la vecina se exprese en el tiempo que le haga falta”, afirmó.

También destacó que el organismo mantiene el contacto con cada persona durante la gestión del reclamo.

“Al otro día o a las 48 horas se le llama, se lo contacta, se le explica lo que se hizo, lo que se planea hacer, y la idea es que en un par de semanas el tema esté resuelto”, explicó.

Sobre el funcionamiento de la institución, remarcó que todos los trámites son gratuitos y no requieren formalidades excesivas.

“La Defensoría trabaja desburocratizadamente, no pedimos sellado, no cobramos nada, es gratuito absolutamente todo; es simplemente ir y contar, ir y explicar, ir y estar abierto a recibir la ayuda y el acompañamiento para resolver problemas”, indicó.

Por último, recordó que la Defensoría también brinda asistencia a las asociaciones civiles que necesitan obtener o recuperar su personería jurídica y aseguró que el organismo aborda cualquier problemática que planteen los vecinos.

“Nuestra incumbencia es prácticamente al infinito, no hay tema del que no nos vamos a ocupar escuchando y tratando de hacer algo. Eso no quiere decir que lo resolvamos; nosotros ni causamos el problema ni lo solucionamos, solo escuchamos, gestionamos y procuramos encontrarle una respuesta, en lo posible favorable, para el vecino afectado”, concluyó.

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03-06-26