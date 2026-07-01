Se realizó en nuestra ciudad la Feria del Orgullo

El pasado domingo se llevó a cabo en el Centro Comunitario de nuestra ciudad la Feria del Orgullo, una actividad organizada por el Área de Género y Diversidad en el marco del Día Internacional del Orgullo LGTBI+.

La jornada contó con la participación de la diputada provincial Priscila Minnard y reunió a vecinos, emprendedores y artistas locales en un espacio pensado para celebrar la diversidad y compartir distintas propuestas.

Durante la feria hubo puestos de emprendimientos autogestionados, artesanías, diseño, gastronomía y presentaciones musicales, en un ambiente de encuentro abierto a toda la comunidad.

Desde el Área de Género y Diversidad señalaron que “la iniciativa buscó generar un ámbito de participación y reflexión en torno a una fecha significativa, promoviendo el respeto por las distintas identidades y la igualdad de derechos”.

“Más allá de la conmemoración, la actividad permitió visibilizar el trabajo de emprendedores y artistas locales, además de ofrecer un espacio de intercambio entre quienes se acercaron a compartir la jornada.

“La Feria del Orgullo dejó como mensaje la importancia de construir una comunidad basada en el respeto, la inclusión y la convivencia, poniendo en valor el derecho de cada persona a vivir su identidad con libertad”, destacó el municipio. (01-07-26).