La Cooperativa Eléctrica de Monte Hermoso invertirá un millón de dólares para modernizar la red subterránea del centro del balneario

La Cooperativa Eléctrica de Monte Hermoso anunció el inicio de una nueva obra de infraestructura destinada a fortalecer el sistema de distribución eléctrica en el sector céntrico de la ciudad vecina. Se trata del proyecto denominado «Red Subterránea de media tensión – Anillado zona centro», que demandará una inversión cercana al millón de dólares y será financiado íntegramente por la entidad.

El anuncio fue realizado durante una reunión en la sede de la Cooperativa, de la que participaron integrantes del Consejo Directivo y del personal técnico, el intendente Hernán Arranz y funcionarios municipales.

La intervención contempla el reemplazo de aproximadamente 3.000 metros de cable subterráneo de media tensión, instalado a comienzos de la década de 1990, además de una serie de obras complementarias destinadas a modernizar la red eléctrica que abastece al corazón comercial y turístico de Monte Hermoso.

Según explicaron desde la Cooperativa, el objetivo es dotar al sistema de mayor potencia, estabilidad y previsibilidad, permitiendo acompañar el crecimiento de la demanda energética que registra la ciudad, especialmente durante la temporada estival.

El ingeniero Rubén Valerio señaló que el recambio era una necesidad debido a la antigüedad de la infraestructura existente. «Estamos anunciando una nueva obra, como es todo el recambio de cableado en la zona céntrica. Era necesaria porque ya estábamos con un cable del año 90 que había quedado obsoleto. Esto, sumado a las obras que venimos realizando en los últimos años, nos permite seguir mejorando la calidad del servicio», expresó.

Por su parte, el intendente Hernán Arranz destacó el alcance de la inversión y el compromiso de la Cooperativa con el desarrollo de la ciudad. «Es una muy buena noticia para Monte Hermoso. Se trata de una obra muy importante para reemplazar un cable que ya había cumplido su ciclo, después de unos 35 años de funcionamiento. Son 3.000 metros de recambio en todo el sector central y una inversión cercana al millón de dólares que será afrontada por la Cooperativa», indicó.

«Es fundamental para el desarrollo de nuestra ciudad y, sobre todo, muy valioso en el contexto que estamos viviendo, que la Cooperativa mantenga este compromiso de seguir avanzando con las obras que Monte Hermoso necesita», afirmó el jefe comunal remarcando que la obra representa un paso clave para acompañar el crecimiento del balneario. (Fuente y foto Noticias Monte Hermoso). (01-07-26).