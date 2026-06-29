Polémica por la presencia de residuos en la ribera del río Quequén Salado

Como informó LA DORREGO, el subdelegado de Marisol, Silvio Traverso, respondió al pedido de informes presentado por el Concejo Deliberante sobre la presunta presencia de contaminantes en la ribera del río Quequén Salado, dentro del sector correspondiente a la villa balnearia.

En su respuesta, Traverso afirmó que no se observó presencia de contaminantes. Indicó que, de manera excepcional, se detectan residuos producidos por personas que dejan latas, botellas y plásticos.

Asimismo, señaló que existe cartelería en el lugar y que el personal de la Subdelegación desarrolla tareas de concientización destinadas tanto a turistas como a vecinos de la villa.

El funcionario también expresó que, cuando aparecen residuos, el equipo de servicios que cumple funciones en la Subdelegación se encarga de retirarlos. Además, informó que durante la temporada el área de Turismo se suma para reforzar las tareas de concientización entre visitantes y residentes.

Las declaraciones del subdelegado motivaron una respuesta pública de la concejala del bloque Fuerza Patria, Manuela Alonso, quien manifestó su preocupación a través de sus redes sociales.

La edil sostuvo que las imágenes que acompañaron el pedido de informes, junto con los numerosos reclamos realizados por vecinos de Marisol, “demuestran una realidad que no puede ni debe ser negada”.

Alonso afirmó que la presencia de residuos domiciliarios, plásticos, elementos en desuso y basura acumulada en sectores de la ribera constituye una problemática ambiental que exige acciones concretas y no expresiones tranquilizadoras.

Además, remarcó que el proyecto presentado por su bloque no respondió a una especulación política, sino al pedido de la comunidad, que observa con preocupación la situación de uno de los principales patrimonios naturales del distrito y reclama mayores controles, prevención y tareas de limpieza.

En su publicación, la concejala también cuestionó la postura del subdelegado al expresar que “minimizar o invisibilizar estas situaciones equivale a barrer la tierra debajo de la alfombra”. Agregó que “los problemas ambientales no desaparecen por negarlos; por el contrario, requieren compromiso, transparencia y decisión política para resolverlos”.

Por último, Alonso reafirmó la responsabilidad de representar la voz de los vecinos de Marisol y sostuvo que “cuidar el ambiente no es ocultar la basura, sino tener la voluntad de verla, reconocerla y actuar para eliminarla. Esa es la responsabilidad que los vecinos esperan de quienes gobiernan”. (29-06-26).