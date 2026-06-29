(Con audio) Debate por el futuro del inmueble donde funcionó la Biblioteca El Paso: el Concejo pidió precisiones al Ejecutivo

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad una minuta de comunicación presentada por el bloque de Fuerza Patria que solicita al Departamento Ejecutivo información sobre los trabajos previstos en el inmueble municipal ubicado en la esquina de San Martín y avenida Fuertes, donde funcionó la biblioteca Al Paso El Árbol del Cielo.

El tratamiento del tema fue adelantando en el orden del día en virtud de la presencia de integrantes de la biblioteca en el recinto del cuerpo.

El debate comenzó con una intervención del presidente del bloque de la UCR, Casiano Gutiérrez, quien expresó: “No tenemos ningún problema en acelerar algunos puntos del orden del día, (pero) sí recalcamos la importancia de organizarlo en la reunión de comisión deliberativa que tiene esa función de ordenar esta sesión”.

“Nuestro bloque había anticipado, en labor parlamentaria, que iba a acompañar esta minuta de comunicación, como todas las otras minutas”, destacó.

Durante la fundamentación del proyecto, la concejala Ana María Balda, del bloque Fuerza Patria, explicó que la iniciativa busca ampliar la información enviada por el Ejecutivo sobre el estado del edificio “en esa esquina que es un punto estratégico de nuestra ciudad”, según consideró.

“Principalmente, a nosotros, lo que nos interesa en este momento es el aspecto estructural o edilicio”, dijo.

En su exposición también destacó la tarea desarrollada por la Biblioteca Al Paso en ese espacio: “Han transformado el lugar, yo digo que lo han hermoseado, lo han limpiado, lo han pintado, le han colocado mobiliario, han desarrollado innumerables actividades de carácter artístico, cultural, fuera de toda ideología política partidaria”.

Además, indicó que su bloque considera necesario conocer el futuro del inmueble antes de responder al pedido de continuidad presentado por la institución.

“Necesitamos conocer fuertemente cuáles son los pasos a seguir por el Ejecutivo con relación a dicho espacio y si hay posibilidades de otorgar un nuevo permiso de uso”, señaló.

Por su parte, Gutiérrez sostuvo que el Ejecutivo mantuvo reuniones con representantes de la biblioteca y explicó que el cierre del lugar respondió a cuestiones de seguridad.

“Tenemos conocimiento de que el Intendente se ha reunido con la comisión de la biblioteca Al Paso, que ha expresado su predisposición y la de este bloque para cuando haya algún otro espacio disponible que ellos mismos pueden llegar a proponer, buscar reinstalarse”, afirmó.

También agregó: “Hoy la realidad es que ese inmueble se ha tomado la decisión de cerrar el por una cuestión de seguridad, de prevención, y nada más que eso, nada tiene que ver con el funcionamiento de la biblioteca”.

Más adelante, aclaró que no había asegurado la ejecución inmediata de obras: “En ningún momento aseguré que iba a tener un pronto tratamiento esta reparación, ni tiempo, ni plazo, ni qué tipo de trabajo se va a hacer, por eso es que expresamos nuestro acompañamiento en la minuta de comunicación para que haga respuesta el Ejecutivo”.

La concejala Mercedes Gagna, de Fuerza Patria, diferenció el pedido de la biblioteca del contenido de la minuta: “Hay dos cuestiones diferentes. Una es la respuesta que están esperando los integrantes de la biblioteca Al Paso y otra es la que estamos pidiendo nosotros como bloque en esta minuta de comunicación”.

También afirmó: “La esquina se cerró preventivamente y nosotros, por lo menos desde este espacio, no contamos con la información de qué va a pasar con ese edificio, si se va a reparar, en cuánto tiempo, qué es lo que se va a hacer. Y eso es lo que nos parece necesario saber antes de dar una respuesta”.

A su turno, la concejala de La Libertad Avanza Rosana Cabarcos, que en sesiones pasadas había argumentado el pedido de informes por el estado del inmueble, aunque también cuestionó a la Biblioteca al Paso por su “ideología política”, confirmó el acompañamiento de su bloque al proyecto y recordó el origen del primer pedido de informes.

“Nosotros, en su momento, lo que solicitamos fue saber cómo estaba la parte edilicia. En ningún momento estuvimos en contra de que la biblioteca El Paso funcionara en ese lugar”, afirmó este miércoles.

“La biblioteca Al Paso, coincido que es cultura, coincido que está funcionando correctamente, pero por seguridad, porque en su momento podía pasar un accidente, a raíz de eso fue que surge esa minuta de comunicación que solicitamos en su momento”.

En el cierre del debate, Balda reiteró el objetivo del proyecto: “Lo que queremos es conocer concretamente cuáles son esos trabajos de los que menciona el concejal Gutiérrez. Como no fueron mencionados en la respuesta a la minuta número 8/26, simplemente en dicho informe se hizo una memoria técnica del estado edilicio y nada más, es que ahora nosotros pedimos que se amplíe dicho informe”, señaló.

Escuchá el audio del debate:

28-06-26