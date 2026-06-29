(Con video) Ballenas y luna llena: un espectáculo inolvidable en las aguas de Monte Hermoso

Monte Hermoso volvió a regalar una postal única. En las últimas horas, un grupo de ballenas fue visto frente a las costas de la ciudad, ofreciendo un espectáculo natural que sorprendió a vecinos y turistas.

La escena estuvo acompañada por una imponente luna llena.

Las imágenes fueron registradas por Gilda Navarrete y compartidas por el periodista Damián Danieli, despertando una gran repercusión en las redes sociales.

29-06-26