La ciudad

La Municipalidad felicitó a Finca Rumaroli por un logro internacional

La Dorrego Send an email
Menos de un minuto

El director municipal de Producción, Juan Ignacio Colantonio, envió un saludo de felicitación a la finca Rumaroli al haber obtenido con el varietal Garbo Coratina, la Medalla de Oro y el reconocimiento “Best of Argentina” en el EVO International Olive Oil Contest (EVO IOOC Italy).

“Nuevamente los aceites producidos en nuestro distrito demuestran su calidad en el Mundo, obedeciendo al trabajo intenso que desde hace años se realiza para instalar cada vez más a esta actividad local como una indiscutida bandera de la producción nacional”, destacó el funcionario. (29-06-26).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
Menos de un minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

(Con audio) Debate por el futuro del inmueble donde funcionó la Biblioteca El Paso: el Concejo pidió precisiones al Ejecutivo

Entre la opinión y la responsabilidad

Piden al gobierno municipal que evalúe modificaciones en el acceso secundario al cementerio para mejorar la seguridad vial

(Entrevista en LA DORREGO) “La información nunca es neutra”

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior