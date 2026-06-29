La Municipalidad felicitó a Finca Rumaroli por un logro internacional

El director municipal de Producción, Juan Ignacio Colantonio, envió un saludo de felicitación a la finca Rumaroli al haber obtenido con el varietal Garbo Coratina, la Medalla de Oro y el reconocimiento “Best of Argentina” en el EVO International Olive Oil Contest (EVO IOOC Italy).

“Nuevamente los aceites producidos en nuestro distrito demuestran su calidad en el Mundo, obedeciendo al trabajo intenso que desde hace años se realiza para instalar cada vez más a esta actividad local como una indiscutida bandera de la producción nacional”, destacó el funcionario. (29-06-26).