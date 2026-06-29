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Choque fatal en cercanías de Frapal

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Un grave siniestro vial se registró esta mañana en el kilómetro 670 de la ruta provincial 51, en el tramo comprendido entre la rotonda de Frapal y el paraje Don Alfredo, cerca de Coronel Pringles.

El hecho, que dejó como saldo un fallecido, se produjo cuando se embistieron un camión Ford Cargo, al mando de Adrián Montero (40), domiciliado en Bahía Blanca, que se moviliza en sentido sur-norte, y un automóvil Chevrolet Classic LT blanco.

El conductor del rodado menor, un hombre de 70 años oriundo de Saldungaray, perdió la vida en el acto.

Por esta situación la ruta está totalmente cortada en ese tramo, a fin de permitir el trabajo de bomberos, ambulancias, Guardia Urbana Municipal y peritos de la Policía Científica.

Como consecuencia de esta situación, se solicitó a quienes circulen por esa carretera que extremen las medidas de prevención hasta que se normalice la zona. (Fuente y foto La Nueva.). (29-06-26).

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