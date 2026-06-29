Madre e hija fueron condenadas por venta de drogas en Monte Hermoso

El juez Hugo De Rosa, del Tribunal en lo Criminal Nº 1, condenó a madre e hija por comercio de drogas en Monte Hermoso.

Se trata de la paraguaya Reinalda Villalba, conocida como “La Reina”, de 59 años, y Daiana Micaela Villalba, de 21.

La más grande ellas recibió 6 años y medio de prisión por tenencia de estupefacientes para comercialización, mientras que la joven fue sentenciada a 4 años y dos meses de cárcel.

De esa manera se confirmó el juicio abreviado que tuvo como parte acusadora al fiscal Mauricio Del Cero, titular de la UFIJ Nº 19 y al defensor oficial Eduardo Zalba.

La detención de ambas mujeres se dio en septiembre del año pasado, cuando personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas recolectó elementos de prueba que confirmaron las denuncias y se sumaron dos causas que estaban en trámite, todas relacionadas con venta de drogas.

También se dieron tareas de vigilancia y filmación en la vivienda de Villalba, ubicada en Río Gallegos al 1.000 del barrio Esperanza, que dieron por probadas las maniobras delictivas.

Y en los teléfonos se detectaron distintas conversaciones incriminatorias con clientes.

El día del allanamiento secuestraron cocaína fraccionada, una balanza digital de precisión, dinero en efectivo (pesos argentinos y guaraníes), recortes de nylon y teléfonos celulares.

Concretamente les imputaron dos hechos. El primero de ellos es que tuvieron en su poder, en forma conjunta y con fines de comercialización en dosis fraccionadas, 53,4 gramos de cocaína.

El otro hecho fue que entre el 5 de marzo de 2025 y el 18 de septiembre del mismo año, madre e hija vendieron cocaína y marihuana en distintos puntos de Monte Hermoso, mediante la modalidad de entregas pactadas, particularmente en su domicilio. (Fuente y foto La Nueva.). (29-06-26).