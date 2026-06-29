Entre la opinión y la responsabilidad

Desde hace años abrimos nuestros espacios para que cada lector pueda opinar, debatir y expresar su punto de vista. Siempre entendimos que un medio de comunicación debe fomentar la participación y el intercambio de ideas, incluso cuando existen diferencias profundas.

Sin embargo, esa apertura también trae responsabilidades.

En distintas oportunidades hemos recibido comentarios que incluyen acusaciones contra personas, imputaciones de delitos, agravios personales y expresiones que exceden el derecho a opinar. Algunas de esas publicaciones, incluso, derivaron en consecuencias legales para nuestro medio.

En muchos casos, los comentarios provienen de cuentas sin identificación clara o con perfiles ficticios. Esa situación favorece expresiones que pueden afectar a terceros sin que exista una responsabilidad asumida en paralelo por quien las realiza.

Muchos lectores se molestan cuando eliminamos un comentario o limitamos la participación de un usuario. Es comprensible que alguien sienta que su libertad de expresión fue restringida. Sin embargo, existe una diferencia muy clara entre expresar una opinión y atribuir un delito, difamar o afectar el honor de otra persona sin sustento.

Cada comentario que permanece visible puede generar consecuencias para quienes administramos este espacio. Si aparece una demanda, una intimación o un reclamo económico, la responsabilidad no recae sobre quienes protestan porque retiramos un mensaje. Tampoco sobre quienes escribieron frases ofensivas desde el anonimato. Las consecuencias las afronta el medio.

Por esa razón moderamos los comentarios. No lo hacemos para proteger a nadie. Tampoco para impedir el debate. Lo hacemos para resguardar el respeto entre los participantes y para evitar que este espacio se transforme en un lugar donde cualquier persona pueda acusar, insultar, discriminar o perjudicar a otra sin asumir ninguna responsabilidad.

Seguiremos defendiendo el derecho de todos a expresar sus opiniones. También seguiremos ejerciendo nuestro derecho y nuestra obligación de retirar aquellos comentarios que vulneren las normas de convivencia, contengan agravios personales, imputen delitos sin respaldo o expongan al medio a conflictos legales.

Agradecemos a la enorme mayoría de nuestros lectores, que participa con respeto y entiende que un debate serio necesita argumentos, no descalificaciones. (29-06-26).