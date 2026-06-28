La “yeta” no existe para Monte: 13 jugados, 13 ganados
También ganaron SUPA, Porteño, Almaceneros y Alumni.
Se jugó esta tarde la 13era. fecha del Torneo Oficial de Fútbol 70° Aniversario del Club Atlético Villa Rosa.
Estos fueron los resultados:
Atlético Monte Hermoso 3 (Iván Tello, Alexis Pérez, Franco Ortíz)
Ferroviario 1 (Nicolás Palacio)
Porteño 2 (Enrique Gutierrez y Maximiliano Mastrangelo)
Independiente de Dorrego 0
Divisorio 2 (Quiroga y Vega)
Progreso 2 (Leandro Martorano, Roque Armario)
Independiente de Pringles 0
San Martín 0
Almaceneros 1 (Brian Urban)
Suteryh 0
Ventana 2 (Ariel Espinola, Lucas Lamberti)
SUPA 4 (Yago Sabanes -2-, Nahuel Romero -2-)
Alumni 5 (Matías Ortelli -4-, Silvio Giménez)
Pelota 1 (Mateo García)
Villa Rosa 1 (Facundo García)
Esperanza 1 (Brian Salaberry)
POSICIONES: Atlético MH, 39 puntos; Ferroviario, 31; Suteryh, 28; SUPA, 27; Porteño, 25; Independiente de Dorrego, 24; Independiente de Pringles y Ventana, 17; Almaceneros, San Martin y Villa Rosa, 16; Alumni y Progreso, 15; Esperanza, 8; Divisorio, 2; Pelota, 1.
PRÓXIMA FECHA (14ta.): Villa Rosa vs. Divisorio, Esperanza vs. Alumni, Pelota vs. Ventana, SUPA vs. Almaceneros, Suteryh vs. Independiente de Pringles, San Martín vs. Atlético Monte Hermoso, Independiente de Dorrego vs. Progreso y Ferroviario vs. Porteño. (28-06-26).