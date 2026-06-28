Deportes

La “yeta” no existe para Monte: 13 jugados, 13 ganados

También ganaron SUPA, Porteño, Almaceneros y Alumni.

La Dorrego Send an email
Lectura de 1 minuto

Se jugó esta tarde la 13era. fecha del Torneo Oficial de Fútbol 70° Aniversario del Club Atlético Villa Rosa.
Estos fueron los resultados:

Atlético Monte Hermoso 3 (Iván Tello, Alexis Pérez, Franco Ortíz)
Ferroviario 1 (Nicolás Palacio)

Porteño 2 (Enrique Gutierrez y Maximiliano Mastrangelo)
Independiente de Dorrego 0

Divisorio 2 (Quiroga y Vega)
Progreso 2 (Leandro Martorano, Roque Armario)

Independiente de Pringles 0
San Martín 0

Almaceneros 1 (Brian Urban)
Suteryh 0

Ventana 2 (Ariel Espinola, Lucas Lamberti)
SUPA 4 (Yago Sabanes -2-, Nahuel Romero -2-)

Alumni 5 (Matías Ortelli -4-, Silvio Giménez)
Pelota 1 (Mateo García)

Villa Rosa 1 (Facundo García)
Esperanza 1 (Brian Salaberry)

POSICIONES: Atlético MH, 39 puntos; Ferroviario, 31; Suteryh, 28; SUPA, 27; Porteño, 25; Independiente de Dorrego, 24; Independiente de Pringles y Ventana, 17; Almaceneros, San Martin y Villa Rosa, 16; Alumni y Progreso, 15; Esperanza, 8; Divisorio, 2; Pelota, 1.

PRÓXIMA FECHA (14ta.): Villa Rosa vs. Divisorio, Esperanza vs. Alumni, Pelota vs. Ventana, SUPA vs. Almaceneros, Suteryh vs. Independiente de Pringles, San Martín vs. Atlético Monte Hermoso, Independiente de Dorrego vs. Progreso y Ferroviario vs. Porteño. (28-06-26).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

La campaña perfecta de Monte se pondrá en juego este domingo ante Ferroviario, el único escolta

La Escuela Municipal de Rugby participará este sábado de un encuentro infantil en Tres Arroyos

Por dificultades económicas, los clubes de Pringles pidieron cambiar el formato del torneo, pero la respuesta fue negativa

Ganaron Suteryh, Villa Rosa, Ferroviario, SUPA y Esperanza

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior