El Programa Salud Escolar Bonaerense continuó durante junio en escuelas rurales de Gil, Irene y Aparicio

Durante el mes de junio, la Dirección de Salud continuó con la implementación del programa Salud Escolar Bonaerense en establecimientos educativos rurales del distrito, con el objetivo de acercar controles sanitarios a niños y niñas que asisten a jardines de infantes y escuelas primarias.

Las acciones se desarrollaron en la EEP Nº 3 de Gil; el JS Nº 6 y la EP Nº 5 de Irene; y el JS Nº 9 y la EP Nº 2 de Aparicio. En cada institución, el equipo sanitario de la Dirección de Salud llevó adelante controles integrales y actividades de promoción y prevención de la salud.

El dispositivo estuvo integrado por un médico, un odontólogo, enfermeras vacunadoras y promotoras de salud, quienes realizaron exámenes médicos y odontológicos completos, controles de peso, talla y agudeza visual. Además, revisaron las libretas sanitarias y aplicaron las vacunas correspondientes en cada establecimiento.(02-06-26).