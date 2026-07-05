La ciudad

Un repaso random por nuestro archivo / 10 de marzo de 2008: preocupaban al gobierno municipal los robos violentos en Dorrego

La Dorrego Send an email
Lectura de 1 minuto

Así lo informó textualmente LA DORREGO:

El director municipal de Inspección General, Gustavo Di Rado (foto), consideró hoy que “no son comunes los últimos hechos policiales ocurridos en Coronel Dorrego”, refiriéndose a los robos contra una carnicería en la ciudad cabecera y en una vivienda de Oriente.

“Me consta que la Policia y la Fiscalía están trabajando, pero pareciera que de un momento a otro todo se puede complicar”, dijo el funcionario por LA DORREGO y destacó que “hay algunas cosas que son llamativas” en el accionar de los delincuentes.

Di Rado consideró que el partido “no escapa a los preocupantes temas de inseguridad que vive el país y, como miembros del gobierno municipal, no ignoramos lo que está pasando” y estimó que “hay que mover todas las estructuras para que estos hechos no sucedan”.

Sobre la denuncia efectuada en el Encuentro de Foros por un representante de seguridad de Coronel Dorrego, que aseguró que Tres Arroyos es centro de comercialización y distribución de drogas a distritos vecinos, Di Rado opinó que “se debe hacer la denuncia ante la Policía y la Justicia y presentar las pruebas correspondientes”.

“En esto hay que ser claros: en Dorrego hay droga”, reconoció el funcionario y opinó que “no es relevante de dónde viene sino los daños que produce y los hechos que puede suscitar”.

“Hay voluntad de las fuerzas de seguridad, judiciales y del municipio de realizar trabajos concretos que permitan empezar a mostrar resultados contra estos flagelos”, añadió Di Rado. (05-07-26).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Concejales de Fuerza Patria analizaron el desarrollo del cooperativismo junto a autoridades del IPAC

El municipio entregó decretos de nombramiento a trabajadores que ingresaron a la planta permanente

El acto oficial por el 9 de Julio se realizará este jueves en el Teatro Español

(Entrevista en LA DORREGO) La Defensoría del Pueblo convocó a firmar para mantener el régimen de Zona Fría

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior