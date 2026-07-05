Un repaso random por nuestro archivo / 10 de marzo de 2008: preocupaban al gobierno municipal los robos violentos en Dorrego

Así lo informó textualmente LA DORREGO:

El director municipal de Inspección General, Gustavo Di Rado (foto), consideró hoy que “no son comunes los últimos hechos policiales ocurridos en Coronel Dorrego”, refiriéndose a los robos contra una carnicería en la ciudad cabecera y en una vivienda de Oriente.

“Me consta que la Policia y la Fiscalía están trabajando, pero pareciera que de un momento a otro todo se puede complicar”, dijo el funcionario por LA DORREGO y destacó que “hay algunas cosas que son llamativas” en el accionar de los delincuentes.

Di Rado consideró que el partido “no escapa a los preocupantes temas de inseguridad que vive el país y, como miembros del gobierno municipal, no ignoramos lo que está pasando” y estimó que “hay que mover todas las estructuras para que estos hechos no sucedan”.

Sobre la denuncia efectuada en el Encuentro de Foros por un representante de seguridad de Coronel Dorrego, que aseguró que Tres Arroyos es centro de comercialización y distribución de drogas a distritos vecinos, Di Rado opinó que “se debe hacer la denuncia ante la Policía y la Justicia y presentar las pruebas correspondientes”.

“En esto hay que ser claros: en Dorrego hay droga”, reconoció el funcionario y opinó que “no es relevante de dónde viene sino los daños que produce y los hechos que puede suscitar”.

“Hay voluntad de las fuerzas de seguridad, judiciales y del municipio de realizar trabajos concretos que permitan empezar a mostrar resultados contra estos flagelos”, añadió Di Rado. (05-07-26).