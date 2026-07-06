El Concejo envió a comisión un proyecto para reservar estacionamientos accesibles frente a los teatros Español e Italiano

El bloque de Fuerza Patria presentó un proyecto de resolución para solicitar al Departamento Ejecutivo la demarcación y reserva de espacios de estacionamiento destinados a personas con discapacidad y movilidad reducida en las inmediaciones del Teatro Español y del Teatro Italiano de nuestra ciudad.

En la lectura de los fundamentos, la concejala Manuela Alonso sostuvo que la iniciativa responde a la necesidad de promover “la accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad y movilidad reducida en los espacios culturales de la ciudad” y recordó que “el acceso a la cultura es un derecho que debe ser garantizado en igualdad de condiciones para todas las personas”.

El proyecto plantea que los espacios reservados cuenten con señalización horizontal y vertical, pintura de cordones y cartelería conforme a la normativa vigente en materia de accesibilidad. También solicita que se ubiquen en sectores que permitan un acceso “seguro, cómodo y cercano” a los ingresos principales de ambos teatros.

Al fundamentar la iniciativa, Alonso afirmó: “Este es un proyecto sencillo, pero importante para nuestra comunidad”. Señaló que los teatros Español e Italiano tienen un “valor histórico, cultural y social” y destacó que allí se desarrollan actividades culturales, recreativas y educativas con amplia participación de vecinos e instituciones.

Expresó que “el Estado debe promover acciones que eliminen las barreras arquitectónicas y que permitan el acceso de manera igualitaria a las personas con discapacidad y movilidad reducida”. Además, remarcó: “Nosotros queremos un Estado presente ante la discapacidad y la movilidad reducida”.

También sostuvo que se trata de “una obra de bajo costo, pero que a su vez tiene un alto impacto en la comunidad” y agregó que permitirá “una comunidad más justa y una comunidad inclusiva”. “No es un proyecto que demande demasiado, solo solicitamos la pintura del cordón de acceso, los carteles de señalamiento, que no es algo de alto costo”, indicó.

Al finalizar su exposición, Alonso solicitó la aprobación del proyecto y agradeció “la presencia de miembros del Teatro Español”.

Luego, tomó la palabra el concejal Santiago Sola (UCR), quien manifestó el acompañamiento de su bloque a la iniciativa, aunque solicitó el pase a comisión.

“Estamos completamente de acuerdo con esto. Estoy completamente de acuerdo con los dichos de la concejal Alonso”, afirmó.

Sola consideró que “se tiene que garantizar esas condiciones de accesibilidad” y expresó: “Es una picardía que estemos hablando en el año 2026 de cosas que tal vez se tendrían que haber hecho antes”.

Explicó que el pedido de pase a comisión tenía como objetivo abrir una instancia de diálogo con las instituciones involucradas.

“Queremos, como no hubo un canal de diálogo abierto, abrirlo nosotros, charlar con las instituciones, saber qué opina cada comisión que se encuentra en la Asociación Española. También nos gustaría saber qué piensa la Asociación Italiana porque creemos que primero les tenemos que preguntar a ellos”, sostuvo.

También señaló que en comisión podrían analizar otras alternativas para mejorar la accesibilidad.

“Además de hablar de los cordones, hablar de otros métodos para la accesibilidad a esos teatros”, expresó.

Sola indicó además que hubiese preferido una ordenanza en lugar de una resolución.

“Nos hubiese gustado también que por ahí podría haber sido una ordenanza que crea una norma de obligatoriedad hacia el Ejecutivo”, señaló.

Respecto del alcance del proyecto, agregó: “Esto es una resolución que obviamente caerá en manos del Ejecutivo y será el intendente Chalde quien decida si hace o no, con la dirección que corresponda, si hacen esta pintada de los cordones o no”.

El edil aclaró que su bloque compartía el objetivo de la propuesta.

“No estamos en desacuerdo, consideramos que hay que hacerlo”, afirmó.

A su turno, la concejala Rosana Cabarcos (La Libertad Avanza) también respaldó el pase a comisión: “Estamos de acuerdo y creemos necesario hablar con las personas correspondientes para poder implementarlo de la mejor manera posible”.

Al volver a hacer uso de la palabra, Alonso reiteró el pedido de aprobación inmediata: “Justamente porque es un proyecto de resolución, porque tiene bajo costo, porque tiene alto impacto”.

“Hace más de 25 años que gobiernan, esto debería haberse hecho antes”, manifestó.

También recordó “que hay un proyecto aprobado, pero sin realizar, donde se pide la rampa de acceso al escenario del Teatro Español”.

“Sabemos que somos un bloque comprometido con la discapacidad y con la movilidad reducida” y afirmó que la iniciativa busca “acercar a toda la comunidad de una manera equitativa en el acceso a la cultura, a la recreación y a las actividades institucionales que allí se realizan”, concluyó Alonso.

Sola volvió a intervenir para responder a esa referencia política: “Por respeto a la gente de la Asociación Española, no voy a entrar en el debate político si hace 25 años o no se hace 25 años, no se hace”.

También recordó que ya había manifestado que “es una lástima que en el año 2026 estemos pidiendo esto indistintamente de quien gobierne”.

El concejal reafirmó los motivos del pedido de pase a comisión: “Queremos hablar con las comisiones respectivas para ver qué opinan. Siempre en las reuniones de comisiones generalmente surgen más ideas”, indicó.

“Además de pintar los cordones, señalizarlo con cartelería, por ahí se puede hacer algo más, por ahí faltan rampas, por ahí se puede agregar algo más”, agregó.

Finalizado el debate, el presidente del cuerpo, Tomás del Valle, sometió a votación las dos mociones. El pedido de pase a comisión obtuvo siete votos, correspondientes a los cinco concejales de la UCR y los dos de La Libertad Avanza. La moción de aprobación reunió cuatro votos, todos del bloque Fuerza Patria.

Como resultado, el proyecto de resolución fue girado a las comisiones de Interpretación, Petición y Reglamento para su tratamiento. (06-07-26).