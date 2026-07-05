Motociclista chocó contra dos autos en la Ruta 3 y dio positivo en el test de alcoholemia

Una mujer que circulaba en una motocicleta por la Ruta Nacional Nº 3, a la altura del kilómetro 504, protagonizó un accidente al colisionar con dos automóviles. A pesar de la violencia del impacto, sufrió únicamente lesiones leves.

En el siniestro también estuvieron involucrados un Volkswagen Gol Trend y un Volkswagen Fox. Sus conductores resultaron ilesos.

En el lugar trabajó personal de la Policía de Seguridad Vial, a cargo del oficial principal Mario Pio, con la colaboración de efectivos de la Comisaría Primera de Tres Arroyos y de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes.

Durante las tareas de asistencia y peritaje, el tránsito permaneció controlado por los uniformados. Una vez finalizadas las actuaciones y por disposición de las autoridades, la circulación fue normalizada.

Como parte del procedimiento, se realizaron controles de alcoholemia a los conductores involucrados. El test practicado a la motociclista arrojó resultado positivo.

En la causa intervienen la Fiscalía de turno y el Juzgado de Faltas de Tres Arroyos, que dispuso el secuestro de los vehículos involucrados. (Fuente y foto LU 24). (05-07-26).