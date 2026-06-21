Trágico accidente en un acceso a nuestra ciudad: fueron confirmadas las identidades de los ocupantes

Un hombre murió y una mujer resultó gravemente herida este domingo tras un choque registrado en la Ruta Nacional Nº3, a la altura del kilómetro 598, en jurisdicción de Coronel Dorrego.

Según la información oficial, el hecho involucró a un Volkswagen Bora y a un camión Scania que circulaban en sentido contrario. Por causas que se investigan, se produjo una colisión frontal en ese sector de la ruta.

El auto era conducido por Jonathan Noriega, de 34 años, oriundo de Coronel Dorrego, quien viajaba en sentido Dorrego-Bahía Blanca y falleció como consecuencia del impacto.

En el mismo vehículo también circulaba Virginia Yanil Manella, de 35 años, oriunda de Bahía Blanca, quien sufrió lesiones de gravedad y fue trasladada de urgencia a un nosocomio de la zona.

El camión Scania era guiado por Juan Alberto Contreras, de 48 años, domiciliado en Bahía Blanca, quien resultó ileso.

De acuerdo con las primeras actuaciones, el auto se habría cruzado de carril tras impactar contra un caballo suelto en ruta y chocar contra el camión, circunstancia que también forma parte de la investigación para determinar la mecánica del siniestro.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, una ambulancia del SAME y personal policial. La causa fue caratulada como homicidio culposo. Interviene la Comisaría de Coronel Dorrego, con injerencia de la Ayudantía Fiscal local. (Con información de La Brújula – Foto FM Manantial). (21-06-26).