Autorizaron, por mayoría, un leasing para adquirir una motoniveladora destinada a la zona de La Soberana

El Concejo Deliberante aprobó por mayoría el proyecto de ordenanza que autoriza al Departamento Ejecutivo a celebrar un contrato de leasing con Provincia Leasing S.A. para la adquisición de una motoniveladora destinada a la Dirección de Vialidad y a la prestación de servicios en la Comisión de Fomento de La Soberana.

El expediente fue presentado por las comisiones de Interpretación, Petición y Reglamento y de Presupuesto y Hacienda. La iniciativa faculta al Departamento Ejecutivo a celebrar el contrato de leasing mediante contratación directa, de conformidad con el artículo 156 inciso 2 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.

La operación contempla un monto estimado de hasta 297.753.300 pesos, con posibilidad de incrementarse hasta un 300% por variaciones de costos. El contrato será en pesos, bajo la modalidad de leasing financiero, con cánones mensuales y un plazo de 36 meses.

Además, la ordenanza establece que el pago se efectuará mediante débito de la cuenta corriente municipal y que, en caso de insuficiencia de fondos, Provincia Leasing S.A. podrá cobrar los importes correspondientes con recursos de la coparticipación municipal.

La norma también dispone que el Departamento Ejecutivo incorpore las partidas presupuestarias necesarias para afrontar el compromiso financiero y autoriza la firma de los convenios y contratos necesarios para concretar la operación.

Asimismo, deroga la Ordenanza Nº 4.806/26, que autorizaba un contrato de leasing con el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

Al fundamentar el proyecto, el concejal de la UCR, Santiago Sola, sostuvo que la incorporación de la maquinaria permitirá fortalecer el parque vial del distrito.

“Obviamente estamos hablando de una motoniveladora que ya habíamos hecho referencia también a esto la sesión anterior, que es para seguir creciendo en el parque industrial y más que nada para llegar a los lugares donde por ahí son más complejos, tal es el caso de donde se encuentra la producción de nuestro distrito que es la zona rural”, expresó.

“En este caso, (será destinada) para la zona de La Soberana, una zona muy transitada que une a Coronel Dorrego con Monte Hermoso, con Pehuen Co, y es transitado por muchos vecinos pero también por muchos turistas”, afirmó.

“En buena hora que ha llegado esta máquina con gestión de dirigentes locales, tengo conocimiento de varios partidos y eso es importante, así que felicito por eso y esta conexión para tener una motoniveladora más aquí en Coronel Dorrego”, manifestó Sola.

Respecto de la derogación de la ordenanza anterior, explicó: “Se deroga en el artículo séptimo la ordenanza 4.806 porque se da un cambio de banco; después, las formas son las mismas, por eso no vemos motivo alguno como para pasarlo a comisiones ni demás, por eso vamos a solicitar la aprobación aquí sobre tablas de esta ordenanza si podemos ya cuanto antes poder avanzar con este contrato de leasing”.

Luego, la concejala de Fuerza Patria, Mercedes Gagna, pidió que el expediente fuera girado a comisión al señalar que su bloque no contaba con información formal sobre el cambio de entidad financiera.

“Nuestro bloque quería pedir el pase a comisión porque no tenemos información formal de por qué se decide en el artículo 7 derogar la ordenanza 4.806 y, sinceramente, al no contar con esa información queremos evitar errores legislativos, no estar aprobando y derogando ordenanzas. Simplemente por ese motivo es que nosotros considerábamos oportuno el pase a comisión, no porque estemos en contra de la firma del convenio ni nada que se le parezca”, indicó.

“Quizás nosotros no tenemos la comunicación tan fluida con el Ejecutivo como ustedes, a la vista está. Incluso, esta semana estuve reunida con el secretario de Gobierno, estuvimos conversando por otros temas y sinceramente no abordamos esta cuestión, o sea que desconocemos y por eso es que nos mantenemos en el pase a comisión”.

Por su parte, el concejal radical Casiano Gutiérrez defendió el tratamiento del expediente y sostuvo que el cambio solo alcanzaba a la entidad financiera.

“Entendemos que el empréstito es el mismo, mantiene las características, incluso mejoran las condiciones, no se ha podido concretar con el BICE, y por eso se busca que se concrete a través de Provincia Leasing”, expresó.

También pidió conocer la fecha de ingreso del expediente y señaló: “Entendemos que 15 días después para esperar otra sesión más pueden cambiar las condiciones de compra y nos parece importante asegurar esta adquisición de una nueva motoniveladora”.

Desde la Presidencia del Concejo se informó que el expediente había ingresado el 22 de junio a las 8.20.

Por su parte, la concejala Rosana Cabarcos confirmó el acompañamiento de La Libertad Avanza: “Desde este bloque vamos a acompañar porque entendemos que solamente fue un cambio de bancos, por ese motivo acompañamos el proyecto de leasing”.

El pedido de pase a comisión obtuvo cuatro votos, correspondientes al bloque de Fuerza Patria (estuvo ausente el edil Luis Amuchastegui).

La aprobación del proyecto reunió siete votos: cinco de la UCR y dos de La Libertad Avanza. (07-07-26).