Política

El Concejo tratará proyectos vinculados a viviendas, programas sociales y obras públicas

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El Concejo Deliberante llevará a cabo este miércoles, a las 13,30, una nueva sesión ordinaria en la que abordará diversos temas incluidos en el orden del día. Emitirá LA DORREGO.

Entre los puntos previstos figura el tratamiento de un proyecto de ordenanza destinado a regular el funcionamiento de establecimientos dedicados al cuidado infantil por hora.

Además, ingresarán iniciativas elevadas por el Departamento Ejecutivo, entre ellas un proyecto para autorizar una operación de leasing con Provincia Leasing S.A., la creación del Programa Municipal “A tu lado” y la adjudicación de ocho viviendas en el marco del Programa Municipal de Viviendas.

Por su parte, el bloque de concejales de la UCR presentará un proyecto de resolución para que el Departamento Ejecutivo evalúe la factibilidad de construir una pista multifunción en la Plaza del Sol de Marisol.

Desde el bloque Fuerza Patria se impulsarán proyectos relacionados con la reparación y mantenimiento de la Ruta Nacional Nº 3, pedidos de informes sobre trabajos previstos en un inmueble municipal, la reserva de estacionamiento en las cercanías de los teatros Español e Italiano, la actualización de los montos del programa Promesol, el cumplimiento de las normas de estacionamiento en el Parque de la Democracia y un pedido de informes sobre la habilitación de un Centro de Día para Personas Mayores.

En tanto, el bloque Alianza La Libertad Avanza presentará iniciativas para gestionar la autorización destinada a la colocación de cartelería turística sobre rutas y para evaluar la implementación de una plataforma digital de reclamos vecinales.

Durante la sesión también se dará lectura a la correspondencia recibida y se tomará conocimiento de la promulgación de varias ordenanzas comunicadas por el Departamento Ejecutivo. (23-06-26).

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