24 de Junio: por qué se lo considera el día más argentino del año

Todos los argentinos coincidimos con que el 24 de junio no es un día como cualquier otro. Tanto, que una gran mayoría quiere que sea declarado feriado nacional dado que son las figuras históricas los personajes principales de esta “efeméride”.

El 24 de junio es el día más argentino del año. ¿Por qué? Es una fecha adoptada como cábala nacional debido a los nacimiento y fallecimientos de figuras históricas. Desde Lionel Messi hasta Carlos Gardel, te contamos el origen de este día.

El 24 de junio es el cumpleaños de Juan Román Riquelme, Lionel Messi, Ernesto Sábato, Juan Manuel Fangio y Luis Salinas. En este último tiempo, muchos usuarios añadieron a la lista a Duki, dado que nació un 24 de junio pero de 1996. Ese día también se conmemora la muerte de Carlos Gardel y Rodrigo “El Potro” Bueno.

Así como las redes sociales estallan ese día de imágenes y vídeos relacionados, los usuarios además solicitan y crean tendencias para que el 24 de junio sea feriado nacional.

Efemérides del 24 de junio

1789: nacimiento del Sargento Cabral, un soldado heroico del Regimiento de Granaderos a Caballo, que falleció en el Combate de San Lorenzo al socorrer a José de San Martín.

1911: nació en la ciudad bonaerense de Rojas el físico, escritor y ensayista Ernesto Sábato, ganador del premio literario Miguel de Cervantes de 1984, quien presidió la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP).

1911: nacimiento en Balcarce de Juan Manuel Fangio, uno de los mejores pilotos de la historia.

1935: falleció el cantante Carlos Gardel en un accidente de aviación en Medellín, Colombia.

1957: nació el guitarrista, cantante y compositor, Luis Salinas.

1978: nace uno de los grandes ídolos de Boca y actual vicepresidente xeneize, Juan Román Riquelme.

1987: nacimiento en Rosario del “10” de la selección albiceleste y máximo goleador, Lionel Messi.

1996: nace el freestyler y cantante argentino, quien supo conseguir su fama entre los más jóvenes, Duki.

2000: con tan solo 27 años, murió en un accidente automovilístico el popular cantante Rodrigo Bueno, uno de los máximos exponentes del cuarteto cordobés. (24-06-26)