(Entrevista en LA DORREGO) Fuerza Patria inauguró su nueva unidad básica y Manuela Alonso destacó el trabajo territorial en los barrios

La concejala de Fuerza Patria, Manuela Alonso, se refirió por LA DORREGO a la inauguración de la nueva unidad básica del espacio político, ubicada en El Gaucho 1221, frente al barrio Malvinas y a la plaza Álvarez. Sostuvo que la elección del lugar respondió a la intención de fortalecer el contacto directo con los vecinos.

“Nos atrae esto del barrio, de estar con la gente en contacto, también escuchar de cerca”, expresó Alonso, quien remarcó que el espacio mantiene comunicación permanente con referentes de distintos sectores de la ciudad y del distrito.

La inauguración incluyó una olla popular de lentejas. Según indicó, prepararon cerca de 50 porciones que fueron distribuidas entre asistentes y vecinos con dificultades de movilidad. “La verdad que nos gusta mucho esto de estar cerca de la gente”, afirmó.

La edil también destacó la participación de militantes de distintas localidades y aseguró que una de las premisas del espacio es la equidad territorial. En ese sentido, señaló que en algunas comunidades perciben falta de acompañamiento y mencionó reclamos vinculados con luminarias, mantenimiento de espacios públicos, herramientas municipales trasladadas a la ciudad cabecera y la reducción de personal municipal en algunas localidades.

El funcionamiento del Concejo Deliberante

Consultada sobre la actual composición del Concejo Deliberante, Alonso consideró positiva la ausencia de una mayoría segura para el bloque del oficialismo. “Con las fuerzas repartidas nos parece que es más democrático”, sostuvo. Además, señaló que en etapas anteriores varios proyectos impulsados por su espacio fueron rechazados “solo por una decisión política” y que algunos de ellos luego fueron retomados por el oficialismo.

En relación con la ordenanza que establece plazos para responder minutas de comunicación, destacó que la iniciativa fue aprobada por unanimidad y recordó que existen pedidos de informes pendientes desde el año pasado. “La idea es que las minutas puedan ser contestadas en tiempo informado, más que nada para dar respuesta a quien hizo esa solicitud”, explicó.

También defendió la publicidad de las respuestas oficiales. “Nuestra posición siempre va a ser que todo sea público y transparente”, afirmó.

Rendición de cuentas

Respecto de la rendición de cuentas municipal, Alonso explicó que el bloque decidió no acompañarla tras detectar distintas observaciones durante el análisis de la documentación.

“Hubo muchas situaciones, transferencias a una persona pero el pago salía a nombre de otra. Fueron bastantes situaciones en las que nosotros pensamos que no podíamos acompañar esa rendición de cuentas”, señaló. También destacó que el municipio respondió rápidamente cuando solicitaron acceso a información adicional para realizar el trabajo de revisión.

Aclaró, además, que el rechazo de la rendición no implicó un trabajo conjunto con La Libertad Avanza. “Nada más distante de nuestro pensamiento político que La Libertad Avanza”, sostuvo.

Al referirse al superávit municipal, expresó diferencias con la postura oficialista respecto de la cobertura de las necesidades básicas. “Claramente disentimos en eso”, afirmó. Además, enumeró problemas relacionados con el estado de calles, microbasurales, recolección de residuos y mantenimiento urbano. “Nosotros creemos que hay bastante desidia y que el pueblo no está como nosotros desearíamos que esté”, manifestó.

“Siempre pensamos en el bien común”

Alonso rechazó que Fuerza Patria mantenga una postura obstructiva dentro del Concejo y aseguró que el bloque acompaña aquellas iniciativas que considera beneficiosas para la comunidad.

“Nunca. Siempre pensamos en el bien común”, expresó. También remarcó que el objetivo de su labor es representar las inquietudes de los vecinos y trabajar en conjunto con el resto de los integrantes del bloque.

En el cierre de la entrevista, invitó a los vecinos a acercarse a la nueva unidad básica y reiteró la disposición del espacio para recibir consultas, propuestas e inquietudes. “Nuestro espacio, tanto el bloque, siempre está abierto para recibir a los vecinos y a las vecinas”, concluyó.

Escuchá la nota:

24-06-26