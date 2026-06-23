Concejales de Fuerza Patria recibieron a dirigentes de la UOM y SMATA locales para abordar la realidad de los trabajadores

Integrantes del bloque de concejales de Fuerza Patria se reunieron este lunes con representantes de los sindicatos de trabajadores de la UOM y SMATA.

Participaron Hugo “Pity” Yezzi y Fernando Menna, en representación de la UOM, y Mario Menna, delegado de YPF e integrante de la Comisión Directiva de SMATA Seccional Bahía Blanca.

“Durante el encuentro dialogamos sobre la realidad que atraviesan las y los trabajadores de ambos sectores, el desarrollo de la actividad gremial y el impacto que las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional están teniendo sobre la producción, el empleo y las condiciones laborales”, destacó el bloque.

“Estos espacios de intercambio son fundamentales para conocer de primera mano las problemáticas y desafíos que enfrentan las y los trabajadores, fortaleciendo el vínculo entre las organizaciones gremiales y la representación política en pos de defender el trabajo, la producción y la industria nacional”, completó. (23-06-26).