Política

Concejales de Fuerza Patria recibieron a dirigentes de la UOM y SMATA locales para abordar la realidad de los trabajadores

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Integrantes del bloque de concejales de Fuerza Patria se reunieron este lunes con representantes de los sindicatos de trabajadores de la UOM y SMATA.

Participaron Hugo “Pity” Yezzi y Fernando Menna, en representación de la UOM, y Mario Menna, delegado de YPF e integrante de la Comisión Directiva de SMATA Seccional Bahía Blanca.

“Durante el encuentro dialogamos sobre la realidad que atraviesan las y los trabajadores de ambos sectores, el desarrollo de la actividad gremial y el impacto que las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional están teniendo sobre la producción, el empleo y las condiciones laborales”, destacó el bloque.

“Estos espacios de intercambio son fundamentales para conocer de primera mano las problemáticas y desafíos que enfrentan las y los trabajadores, fortaleciendo el vínculo entre las organizaciones gremiales y la representación política en pos de defender el trabajo, la producción y la industria nacional”, completó. (23-06-26).

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