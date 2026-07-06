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Allanamiento por abigeato en San Román: secuestran restos de un vacuno y marihuana

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A raíz de una denuncia presentada por un productor rural del Cuartel V del partido de Coronel Dorrego, quien manifestó que autores ignorados habrían faenado un animal vacuno de su propiedad, personal del Comando de Prevención Rural (CPR) llevó adelante diversas tareas investigativas que permitieron reunir elementos de prueba suficientes para solicitar una orden de allanamiento.

La medida judicial, dispuesta por el Juzgado de Garantías del Joven N.º 2 del Departamento Judicial Bahía Blanca, se concretó en una vivienda ubicada en San Román.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron varias prendas de vestir con presuntas manchas hemáticas, una pata y un trozo de cuero pertenecientes a un animal vacuno. De acuerdo con la investigación, estos elementos guardarían relación con el hecho denunciado y serían compatibles con el animal faenado.

Además, en el inmueble se incautó un frasco de vidrio que contenía flores (cogollos) de marihuana. Por este motivo, se dio intervención a la UFIJ N.º 19 del Departamento Judicial Bahía Blanca, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes por la presunta infracción a la legislación vigente. (06-07-26).

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