Ajedrez y handball con destacadas actuaciones dorreguenses

El pasado domingo 5 de julio se disputó en Coronel Pringles una nueva fecha del Prix de ARASO, con la participación de la delegación de Coronel Dorrego.

La jornada reunió a ajedrecistas de distintas categorías y permitió que los representantes dorreguenses continuaran sumando experiencia, competencia y buenos resultados en el calendario regional.

En la categoría Sub 8, Camilo Rocha obtuvo el 4.º puesto; en Sub 10, Santiago Claverie finalizó en el 2.º lugar; mientras que en Sub 16, Octavio Iriarte también alcanzó el 2.º puesto.

En la categoría Mayores, Valentino Mazzioli cumplió una buena actuación y Javier Claverie logró el 3.º puesto, completando una destacada presentación para la delegación local.

Durante la competencia, Mora Sarti se desempeñó como fiscal por Coronel Dorrego.

Por otra parte, el equipo municipal de handball femenino, categoría Cadetes, disputó una nueva fecha del torneo organizado por la Asociación Bahiense de Handball, en una jornada que se desarrolló en el Polideportivo de Coronel Dorrego.

Las jugadoras, a cargo de los profesores Evangelina Unger y Gerardo Abeldaño, recibieron a Estudiantes de Bahía Blanca en un encuentro parejo, competitivo y con buen marco de público.

El partido terminó igualado 21 a 21, luego de un desarrollo atractivo y disputado. (06-07-26).