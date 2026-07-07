La Provincia sube 2,5% las multas de tránsito: negarse a un test de alcoholemia supera los $2,7 millones

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso un aumento del 2,5% en el valor de las multas de tránsito que rige durante el bimestre julio-agosto. El Ministerio de Transporte actualizó la unidad fija, UF, de $2.215 a $2.271.

El ajuste se realiza de forma automática tomando como referencia el precio del litro de nafta Premium en la estación del Automóvil Club de La Plata. En lo que va de 2026 las penalizaciones ya habían subido 5,6% en enero, 4,9% en marzo-abril y 16,8% en mayo-junio.

Con los nuevos valores, la sanción más alta es para quien se niegue a realizar un control de alcoholemia: entre $1.135.500 y $2.725.200, equivalente a entre 500 y 1.200 UF. Por exceder la velocidad máxima la multa va de $340.650 a $2.271.000, entre 150 y 1.000 UF.

Cuadro de infracciones más frecuentes

Los nuevos montos quedaron así, según la cantidad de UF:

– Exceso de velocidad: entre $340.650 y $2.271.000

– Pasar un semáforo en rojo, circular a contramano, girar a la izquierda donde está prohibido, conducir alcoholizado, VTV vencida, manejar sin edad o habilitación y sin seguro: entre $681.300 y $2.271.000

– No usar casco o cinturón, mal estacionamiento, circular sin documentación, sin comprobante de seguro y con exceso de ocupantes: entre $113.550 y $227.100

– Negarse al test de alcoholemia: entre $1.135.500 y $2.725.200

– Circular sin seguro: entre $681.300 y $2.271.000

El mecanismo de actualización bimestral vincula el valor de las infracciones al precio del combustible, por lo que los montos pueden volver a modificarse en septiembre. (07-07-26).