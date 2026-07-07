Atractiva jornada patria en el Geriátrico Municipal

El intendente Juan Chalde asistió en la mañana de este martes al Geriátrico Municipal. Allí, y en el marco de las actividades por el Día de la Independencia, los residentes participaron de una jornada recreativa y de integración, en la que confeccionaron una gran escarapela utilizando diferentes materiales, que posteriormente fue entregada como presente al Hospital Municipal, al Palacio Municipal y a la Dirección de Desarrollo Humano.

Durante el encuentro se compartieron conocimientos sobre el origen, la historia y el significado de la escarapela como uno de nuestros símbolos patrios, propiciando un espacio de intercambio de saberes, recuerdos y vivencias entre los residentes. La jornada estuvo acompañada por música alusiva a la fecha, generando un clima de celebración, participación y encuentro que favoreció la socialización y el fortalecimiento de los vínculos.

La propuesta tuvo como objetivo estimular la coordinación motora, las funciones sensoperceptivas y cognitivas, promover el trabajo en equipo, la comunicación y la participación activa, favoreciendo además el sentido de pertenencia y la construcción colectiva. Asimismo, la elaboración de la escarapela permitió que los residentes realizaran una producción con un propósito concreto: compartirla con otras instituciones de nuestra comunidad y visibilizar el compromiso, la creatividad y el entusiasmo que ponen de manifiesto en cada una de las actividades que desarrollan.

Desde el Geriátrico Municipal se continúan impulsando propuestas interdisciplinarias que promueven el envejecimiento activo, generando espacios de actividades, aprendizaje, recreación y participación que fortalecen el protagonismo de las personas mayores y consolidan su vínculo con la comunidad. (07-07-26).