Piden informes al gobierno provincial por el aumento de las infecciones de trasmisión sexual

El diputado bonaerense del bloque de la UCR – Unión Cívica Radical, Valentín Miranda, presentó un pedido de informes dirigido al Ejecutivo provincial de Axel Kicillof por el creciente aumento de enfermedades e infecciones de trasmisión sexual.

Según advirtió Miranda, el Colegio de Médicos bonaerense declaró el estado de alerta sanitaria por el incremento sostenido de las Infecciones y Enfermedades de Trasmisión Sexual (ITS/ETS), tras denunciar que las mismas habían crecido un 20%.

En los registros oficiales, la sífilis figura como la enfermedad con mayor aumento en los últimos años, seguida por la gonorrea y el VIH. En ese panorama, los jóvenes de entre 15 a 34 años se posicionan como la población más afectada.

“Desde el Colegio de Médicos sostuvieron que está problemática creció debido a la falta de uso de preservativo, la menor distribución de insumos preventivos y la presencia de infecciones silenciosas, como la clamidia”, alegó Miranda.

En ese contexto, el legislador boina blanca recalcó que resulta indispensable que el Gobierno bonaerense informe cuál es la situación epidemiológica actual de las principales infecciones de trasmisión sexual de la provincia de Buenos Aires.

Por tal motivo, Miranda solicitó conocer la evolución de las ETS/ITS durante los últimos años, la distribución total de los casos y las acciones que se encuentran en marcha para prevenir su propagación, garantizar el diagnóstico temprano y sus eventuales tratamientos para las personas afectadas.

“La prevención continúa siendo la herramienta más eficaz para disminuir la transmisión de las ITS y ETS”, resaltó el legislador bonaerense oriundo de Trenque Lauquen.

Al respecto, Miranda señaló que la promoción del uso del preservativo, la distribución gratuita de métodos de prevención, la realización de testeos periódicos, la educación sexual integral y el desarrollo de campañas permanentes de concientización constituyen políticas públicas esenciales para reducir la incidencia de estas infecciones.

“En virtud de ello, resulta necesario contar con información oficial, precisa y actualizada que permita evaluar la evolución de estas patologías, la eficacia de las políticas implementadas y la necesidad de adoptar nuevas medidas destinadas a fortalecer la prevención y la atención sanitaria”, cerró Miranda. (08-07-26).