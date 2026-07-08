Este miércoles sesiona el Concejo: los temas
Hoy miércoles 8, a las 13,30, sesionará el Concejo Deliberante. Será emisión de LA DORREGO. Este es el orden del día:
1.- ACTAS y VERSIONES GRABADAS:
1.1.- Acta Nº 1126º – 789º Sesión Ordinaria.-
2.- CORRESPONDENCIA:
2.1.- Lectura de la correspondencia recibida.-
3.- COMUNICACIONES:
3.1-DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO:
3.1.1.- Comunicación Nº 10, promulgación de las Ordenanzas Nº 4830, 4831, y 4832/26.-
4.- DICTAMENES DE COMISIONES
4.1. INTERPRETACIÓN, PETICIÓN Y REGLAMENTO:
4.1.1.- Expte. Nº 0084/26 – HCD.: Proyecto de Ordenanza creando distintivo oficial “Hecho en Dorrego”.
4.1.2.- Expte. Nº 0115/26 – HCD.: Proyecto de Ordenanza creando Programa Municipal “A tu lado”.
4.2. INTERPRETACIÓN, PETICIÓN Y REGLAMENTO – OBRAS y SERV. PÚB.:
4.2.1.- Expte. Nº 0092/26 – HCD.: Proyecto de Resolución solicitando digitalización de planos de dependencias municipales.
4.3. INTERPRETACIÓN, PETICIÓN Y REGLAMENTO – PRESUPUESTO Y HAC.:
4.3.1.- Expte. Nº 0107/26 – HCD.: Proyecto de Ordenanza instituyendo jornada anual de reconocimiento a “Embajadores Dorreguenses”.
4.4. INTERPRETACIÓN, PETICIÓN Y REG. – CULTURA Y ED. – PRES. y HAC.:
4.4.1.- Expte. Nº 0113/26 – HCD.: Proyecto de Decreto disponiendo No Ha Lugar solicitud Sra. San Román.
5.- ASUNTOS ENTRADOS:
5.1- DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO:
5.1.1.- Expte. Nº 0126/26 – HCD.: Proyecto de Ordenanza autorizando llamado a licitación pública para Concesión local comercial en Estación Terminal de Ómnibus
5.2.- DEL BLOQUE DE CONCEJALES UCR:
5.2.1.- Expte. Nº 0128/26 – HCD.: Proyecto de Resolución solicitando iluminación en calle interna del Parque de la Democracia.
5.2.2.- Expte. Nº 0129/26 – HCD.: Proyecto de Resolución solicitando aprobación Proyecto de Ley ref. Licencia de Conducir Digital.
5.2.3.- Expte. Nº 0130/26 – HCD.: Proyecto de Ordenanza disponiendo campañas de difusión sobre Trastorno por Déficit de Atención (TDAH/TDA).
5.3.- DEL BLOQUE DE CONCEJALES FUERZA PATRIA:
5.3.1.- Expte. Nº 0131/26 – HCD.: Proyecto de Resolución solicitando gestionar convenio de mantenimiento zona de caminos. (08-07-26).