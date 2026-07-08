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Serán reparadas calles de asfalto en la ciudad

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El intendente Chalde anunció que, a través del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Municipal (FOFIM), se destinará una partida para realizar arreglos en calles asfaltadas de Coronel Dorrego.

A esto se suma la puesta en valor de la Planta de Asfalto municipal, que en breve será puesta en marcha para llevar a cabo una prueba de bacheo en caliente.

La prueba estará a cargo de la empresa Frachia, fabricante de la planta, que actualmente realiza su actualización para que vuelva a estar plenamente operativa. (08-07-26).

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