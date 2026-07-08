Vacunación: nuestro distrito superó el mes pasado el promedio provincial

Nuestro distrito registró durante junio un total de 791 aplicaciones de vacunas, la cifra mensual más alta alcanzada por en el marco de la política de inmunizaciones.

El número supera las 788 aplicaciones realizadas en mayo y marca un nuevo máximo en la actividad del servicio.

El director de Salud, Santiago Braghero, señaló que el objetivo es garantizar el acceso a la vacunación tanto en la ciudad cabecera como en las localidades del distrito, con el propósito de fortalecer la prevención de enfermedades.

Según informó el área de Salud, la cantidad de aplicaciones, en relación con la población del partido, se ubica por encima del promedio provincial.

La Dirección de Salud indicó que la campaña de vacunación continuará en todo el distrito para sostener la cobertura y facilitar el acceso de la población a las dosis incluidas en el calendario y en las campañas vigentes. (08-07-26).