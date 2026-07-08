Monte buscará cerrar este jueves una rueda perfecta y Suteryh intentará cortar la histórica racha de su clásico rival

Atlético Monte Hermoso intentará cerrar este jueves una rueda perfecta. En una nueva edición del clásico del balneario, se medirá con Suteryh, que intentará cortar la impactante racha albirroja de 14 victorias en fila.

El partido se iniciará a las 15 y será, por lejos, la principal atracción de la 15ta. y última fecha del primer tramo del Torneo Oficial de Fútbol 70° Aniversario del Club Villa Rosa.

El programa completo: Porteño vs. San Martín, Divisorio vs. Independiente de Dorrego, Porgreso vs. Ferroviario, Atlético MH vs. Suteryh, Independiente de Pringles vs. SUPA., Almaceneros vs. Pelota, Ventana vs. Esperanza y Alumni vs. Villa Rosa.

POSICIONES: Atlético Monte Hermoso, 42 puntos; Ferroviario, 34; Suteryh, 31; SUPA, 30; Independiente de Dorrego, 27; Porteño, 25; Ventana, 20; Alumni, 18; Independiente de Pringles, 17; Almaceneros, San Martín y Villa Rosa;16; Progreso, 15; Esperanza, 8; Divisorio, 5; Pelota, 1. (08-07-26).