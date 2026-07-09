Los cambios en la Zona Fría se pasan, por ahora, para después de las vacaciones

Entre los temas que debatió la mesa política del Gobierno estuvo el proyecto de modificación de la Zona Fría que impactará en la tarifa de gas de 3.350.000 de hogares del país (1.240.000 ubicados en 94 municipios bonaerenses). Un proyecto que por ahora no encuentra el visto bueno de los aliados.

Allí, la Presidencia, Karina Milei, escuchó del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la senadora Patricia Bullrich que, por ahora, no están los votos de los legisladores dialoguistas para aprobar la ley que pidió Javier Milei, por lo que deberán esperar, en principio, a después de las vacaciones de invierno para ver si se avanza con el debate en el recinto.

La clave, sabe el Gobierno libertario, pasará por el posible apoyo de los senadores que responden a los gobernadores del Norte Grande. Como viene informando Agencia DIB, son diez que abrieron días atrás una negociación con el propio Santilli en el que exigieron la creación de una zona cálida para el norte en verano a partir de la promesa de una reducción en la tarifa eléctrica. Si bien no lograron incluirla en la redacción de la ley, quieren asegurarse la contraprestación antes de que se trate en el Senado.

En este contexto, los jefes de bloques del Senado acordaron sesionar el jueves 16 de julio, pero no hubo posibilidad de colar el tema de la Zona Fría. El proyecto principal que se discutirá será el de inviolabilidad de la propiedad privada, que tiene rechazo del kirchnerismo. Desde su dictamen hasta la fecha, esa iniciativa sufrió numerosas modificaciones, que serán puestas a discusión el recinto.

Luego de que pase el receso invernal, los senadores acordaron que volverán al recinto el 6 de agosto, con el proyecto de “Ley Hojarasca”, otro tema impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El proyecto ya cuenta con media sanción de Diputados y se propone la derogación de alrededor de 60 normas que la administración libertaria considera obsoletas. Pero nada, por ahora, de los cambios en las tarifas de gas en agenda.

Aunque desde el Gobierno indicaron que seguirán otorgando el beneficio a aquellos que lo necesiten, será para los que cobren menos de tres Canastas Básicas Totales mensuales: hoy unos $4,4 millones. Pero hay un punto clave que impactará en el bolsillo de los hogares de todo el país.

En la actualidad, los usuarios alcanzados por el beneficio reciben una bonificación del 30% o del 50% sobre el total de la factura de gas. Pero, y acá está el cambio, el nuevo proyecto modifica ese criterio y establece que el subsidio sólo se aplicará sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), que es apenas uno de los tres componentes que integran una factura residencial.

Los otros dos componentes son el Valor Agregado de Distribución (VAD), que explica gran parte del cargo fijo que pagan los hogares; y el costo del transporte troncal del gas natural. Sobre esos dos segmentos de la tarifa el Estado dejará de cubrir el descuento que actualmente financia. Por eso, la tarifa subirá para todos y las provincias patagónicas también recibirán boletas con ajustes en torno al 25%.

Para el caso de los 94 municipios bonaerenses que quedarían afuera del régimen, el subsidio que promete el Gobierno será de un porcentaje sobre el PIST, ítem que suele ser un tercio o un cuarto del total de la factura. Entonces, de acuerdo a lo que pudo averiguar Agencia DIB si el PIST representa el 30% de la factura y recibe un descuento del 50% sobre ese componente, la reducción final de la factura rondará el 15%, antes de considerar otros cargos e impuestos. (DIB y BVC Bahía Blanca). (09-07-26).