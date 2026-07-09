9 de Julio: Luciano Ripoll llamó a construir una libertad con más oportunidades para todos

Por Gustavo Ariel Blázquez / Prensa MCD

El intendente Juan Chalde presidió este jueves el Acto Oficial por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia. La ceremonia se desarrolló en el Teatro Español, con la presencia de autoridades, representantes de instituciones, abanderados y vecinos.

Luego de la entonación del Himno Nacional Argentino, hizo uso de la palabra el director de Desarrollo Humano de la Municipalidad, Luciano Ripoll, quien comenzó su discurso repasando el contexto histórico de la gesta independentista. Posteriormente, invitó a reflexionar sobre el significado actual de la libertad.

“Vale la pena preguntarnos qué significa verdaderamente ser libres. ¿Es libertad hacer solamente lo que uno quiere? ¿Es pensar únicamente en el interés propio? ¿O la verdadera libertad comienza cuando entendemos que nuestras decisiones también construyen el futuro de los demás?”, expresó.

Más adelante señaló: “Los congresales de 1816 eligieron un camino difícil, pero perdurable. Pensaron primero en lo colectivo antes que en lo individual. Entendieron que una Nación no se construye desde los privilegios personales, sino desde el compromiso con el bien común. Porque la Independencia no fue solamente romper los vínculos políticos con una potencia extranjera. Fue afirmar que los argentinos debían ser dueños de sus decisiones, de sus recursos, de sus sueños y de su futuro. Eso es soberanía”, enfatizó.

En otro tramo de su mensaje, Ripoll sostuvo: “Me toca hoy, como integrante del gobierno municipal, compartir con ustedes una lectura de esa independencia que tiene que ver con lo más cercano: nuestra comunidad. Porque la verdadera libertad también consiste en que cada familia, cada joven y cada persona que atraviesa una situación de vulnerabilidad tenga las oportunidades y las condiciones para construir su propio proyecto de vida, sin que el lugar donde nació sea un límite. Ese es el desafío”.

Y agregó: “Con esa convicción trabajamos todos los días. Creemos que promover el acceso a la vivienda, generar nuevas oportunidades educativas, fortalecer la salud pública, impulsar el trabajo comunitario y mejorar permanentemente los servicios que brinda el municipio no son solo objetivos de gestión. Son una forma concreta de ampliar la libertad de las personas, fortalecer su autonomía y construir una comunidad con más igualdad de oportunidades para todos”.

Asimismo, afirmó que “el compromiso que asumimos es trabajar para que la independencia que proclamaron nuestros próceres hace más de dos siglos encuentre hoy su expresión en una comunidad con más oportunidades y más libertad para construir proyectos de vida”.

Al finalizar su alocución, expresó: “En este 9 de Julio, la invitación no es solo a recordar una fecha que nos llena de orgullo, sino a seguir siendo protagonistas de una historia que continúa escribiéndose entre todos, articulando gobierno, instituciones y comunidad, remando hacia un mismo lado: un Coronel Dorrego con más oportunidades y un futuro que podamos construir juntos”.

Cielito de mi Patria

En la continuidad del acto, integrantes del cuerpo de baile de la Peña Nativista de Coronel Dorrego interpretaron el tradicional Cielito de mi Patria, evocando con su arte el espíritu de libertad que inspiró a los hombres y mujeres de 1816.

Lectura del Acta de la Independencia

En el tramo final de la ceremonia, la vecina Daniela Pérez realizó una emotiva lectura del Acta de la Declaración de la Independencia, firmada en San Miguel de Tucumán el 9 de julio de 1816.

Solemne Tedeum

Como cierre de la jornada, los presentes fueron invitados a participar del solemne Tedeum celebrado en la Parroquia La Inmaculada Concepción, en acción de gracias por la Patria. (09-07-26).