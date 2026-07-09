(Con video) Rescataron a un empleado de un establecimiento rural de Dorrego que estaba en situación de precarización

Ariel Piangatelli, titular de UATRE en Bahía Blanca, habló con BVC Noticias sobre el rescate de las personas que estaban en una situación precarización en un establecimiento rural de Coronel Dorrego.

Indicó que la semana pasada se acercaron hasta el lugar, realizaron las actas correspondientes, hablaron con el empleador, “nos llamó uno de los trabajadores contando que de prepo los estaban sacando del establecimiento, echándolos, por lo que volvimos y logramos llegar a un acuerdo, pero el trabajador se tuvo que ir”.

Relató además que lo asistieron, lo trasladaron a la ciudad, lo alimentaron, porque estaba en muy malas condiciones.

En este caso puntual admitió que lo más grave es que los hacían trabajar 16 horas diarias por el jornal mínimo, que ni siquiera lo percibieron, “vivían en situación precaria, sin agua potable, sin sanitarios, con los alimentos que solo les llevaba el empleador”.

Señaló que no tenían los materiales para trabajar tampoco, no soportaban el frío donde estaban, por lo que llegaron hasta Bahía Blanca para dormir en la terminal de ómnibus, “hay empleadores que no tienen ninguna visión de que son personas los trabajadores”.

Consideró también que los empleadores naturalizan estas situaciones, “la esposa del empleador dijo estos negros viven mejor acá que en sus propios ranchos”.

Son muchas las irregularidades que se dan en los establecimientos rurales, como viviendas en un estado deprimente, menores sin escolarizar, trabajo infantil. (Fuente, foto y video BVC Bahía Blanca). (09-07-26).