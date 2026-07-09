Analizan la instalación de carteles sobre las rutas 3 y 72 para difundir los atractivos turísticos de nuestro distrito

El bloque de concejales de La Libertad Avanza presentó un proyecto de resolución para solicitar al Departamento Ejecutivo que evalúe y gestione ante los organismos nacionales y provinciales competentes las autorizaciones necesarias para instalar señalética turística en los principales accesos al partido de Coronel Dorrego sobre la Ruta Nacional Nº 3 y la Ruta Provincial Nº 72.

En los fundamentos, presidenta de la bancada libertaria, Rosana Cabarcos, sostuvo que el distrito cuenta con importantes recursos turísticos y naturales que representan una oportunidad para el desarrollo económico local. Señaló que muchas personas transitan diariamente por la Ruta Nacional Nº 3 y la Ruta Provincial Nº 72 sin conocer la oferta turística existente en el partido y afirmó que una correcta señalización contribuirá a mejorar la orientación de los visitantes, fortalecer la identidad local y promover la actividad turística.

El proyecto menciona entre los principales atractivos del distrito al balneario Marisol, la cascada Cifuentes, la cascada La Escondida, los emprendimientos de turismo rural y la actividad olivícola. También destaca el trabajo del grupo de turismo rural La Flor del Perdido, creado en 2019 e integrado por emprendimientos locales, por su aporte a la valorización de la riqueza cultural, turística y productiva de la región.

Asimismo, resalta que la actividad olivícola constituye uno de los principales rasgos productivos del distrito, recuerda que Coronel Dorrego es sede de la Fiesta Provincial del Olivo, instituida por la Ley Provincial Nº 14.289, y que fue reconocida como Capital Provincial del Olivo. También menciona la Fiesta de las Llanuras, cuya primera edición se realizó en 1955, que obtuvo el carácter de fiesta provincial en 1991 y fue declarada Fiesta Nacional mediante la Ley Nº 27.661 el 9 de diciembre de 2021.

La iniciativa plantea que la falta de señalización anticipada sobre la Ruta Nacional Nº 3 provoca que quienes circulan por ese corredor desconozcan los atractivos y servicios del distrito. Por ese motivo propone instalar carteles informativos que permitan identificar y difundir los principales atractivos culturales, históricos, productivos y naturales de Coronel Dorrego.

Entre los artículos del proyecto se solicita la colocación de carteles de bienvenida visibles en ambos sentidos de circulación con la leyenda “Bienvenidos al Partido de Coronel Dorrego, Capital Provincial del Olivo”, además de señalética con información sobre el balneario Marisol, la cascada Sifuente, los circuitos de turismo rural, el grupo La Flor del Perdido y otras propuestas turísticas y productivas. También propone que los carteles se ubiquen a una distancia adecuada de cada acceso turístico y que presenten un diseño distintivo, con materiales duraderos y acordes al entorno, diferenciados de la señalización vial convencional.

Al fundamentar la iniciativa durante la sesión, Cabarcos expresó: “La idea de este proyecto es mejorar y agregar cartelería turística. Tenemos el beneficio de que la Ruta 3 pasa por nuestro partido y por esa ruta circula muchísima gente. Esto le permitiría dar visibilidad a lo que tenemos nosotros como partido y lo que tenemos para ofrecer en cuanto a turismo.”

Luego agregó: “Como comenté en los considerandos, tenemos la Fiesta Provincial del Olivo, que fue promulgada el 22 de julio del 2011. Tenemos la Fiesta Nacional de las Llanuras y eso sería muy beneficioso que la gente que transita por dicha ruta se entere”.

La concejala también señaló: “La idea de los carteles es solicitarlo. Nosotros también como bloque podemos tratar de gestionarlo y tratar de ayudar al municipio para que se coloque. Que no sea señalización vial. Que los carteles llamen la atención, informen y que estén a una determinada distancia de cada circuito o lo que fuera del distrito. Tenemos muchos atractivos y que hoy por hoy no están bien señalizados”.

Antes de finalizar, Cabarcos manifestó: “Sabemos que por la reunión de labor parlamentaria este proyecto va a ser pasado a comisiones. Estoy de acuerdo con la idea porque entre todos podemos aportar qué más se puede realizar. En realidad, creemos desde este bloque que es beneficioso darle más difusión y más actividad turística al partido”.

A continuación, Mercedes Gagna (Fuerza Patria), quien anticipó el acompañamiento al pase a comisión y expresó: “Desde este bloque vamos a pedir el pase a comisión. Si bien hoy en labor parlamentaria tuvimos algunos lineamientos del proyecto, creo que es una oportunidad para enriquecerlo”.

“Coincidimos plenamente con la naturaleza de este proyecto y sinceramente creo que hay que ir por ese camino, el de fomentar el turismo y el de fomentar lo que son las economías locales”, añadió.

Finalmente, sostuvo: “Coincido con lo que acaba de decir la concejal Cabarcos en que hay que aumentar la difusión de las riquezas y de los recursos que tenemos en nuestro distrito. Nos motiva el poder trabajar este proyecto en comisiones”. (09-07-26).