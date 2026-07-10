(Entrevista en LA DORREGO) Operativo oftalmológico gratuito: aún quedan cupos disponibles para vecinos de El Perdido y Oriente

El concejal de Fuerza Patria, Gustavo Brusa, brindó detalles sobre el operativo oftalmológico gratuito que se desarrollará a fines de julio y principios de agosto en Coronel Dorrego, El Perdido y Oriente. Explicó que la iniciativa surgió a partir de gestiones realizadas junto a la Fundación Banco Provincia y destacó el impacto que tendrá para vecinos que no cuentan con cobertura de salud.

“Es a través de Fuerza Patria que estuvimos en contacto con la presidenta de la Fundación Banco Provincia, Mica Ferraro. Surgió la posibilidad de que el operativo oftalmológico se hiciera presente en distritos del interior, fundamentalmente del sur de la provincia de Buenos Aires. Lo solicitamos y realmente es muy importante”, señaló por LA DORREGO.

El operativo tendrá lugar el 30 de julio en el Club Independiente de Coronel Dorrego, el 31 de julio en el Club Progreso de El Perdido y el 3 de agosto en Oriente Fútbol Club.

Brusa informó que cada localidad contará con 80 cupos. En Coronel Dorrego, la inscripción se completó en menos de un día y ya existe un listado de suplentes. En cambio, todavía quedan lugares disponibles en El Perdido y Oriente.

“Hay 80 personas para Coronel Dorrego, 80 para El Perdido y 80 para Oriente. Todavía quedan cupos disponibles en las dos localidades, por eso invitamos a comunicarse mediante WhatsApp para tratar de cubrir todos los lugares”, expresó.

El concejal también solicitó que quienes ya tienen turno y no puedan asistir lo informen con anticipación. “Sería bueno que avisen al mismo número de teléfono que figura en los flyers para trabajar de manera coordinada y organizada”, indicó. El contacto habilitado es el 291 425-6633.

Respecto de los requisitos, recordó que el operativo está destinado a personas mayores de 13 años que no tengan obra social. Además, no podrán participar quienes tengan diagnóstico de diabetes ni quienes cursen un embarazo, de acuerdo con los criterios médicos establecidos por la Fundación Banco Provincia.

Brusa explicó que la atención comenzará a las 9.30 y se organizará en cuatro turnos de 20 personas. Durante la mañana se realizarán los controles oftalmológicos y, por la tarde, se entregarán los anteojos.

“Lo importante es que es gratuito y que los lentes se entregan en el mismo día. A la mañana se hacen todos los estudios y, a las 15.30, ya se entregan los lentes”, afirmó.

Finalmente, destacó el acompañamiento de las instituciones que cedieron sus instalaciones para el desarrollo del programa. “Me gustaría agradecer la predisposición del Club Independiente, el Club Progreso de El Perdido y el Club Oriente. Cuando uno los llamó se pusieron a disposición y no ofrecieron ningún tipo de reparo para prestar las instalaciones”, concluyó.

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10-07-26