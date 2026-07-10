Chalde destacó el impacto laboral de la concesión de la ruta 3 y pidió revisar el impuesto a los combustibles

El intendente Juan Carlos Chalde confirmó que la empresa Ruta Sur Atlántica ya asumió la concesión de la ruta y adelantó que en las próximas semanas comenzarán las primeras tareas de mantenimiento y puesta en valor. Además, destacó que la instalación de un obrador en la ciudad abrirá oportunidades laborales para vecinos del distrito.

“La concesión de la ruta ha sido obtenida por la empresa Ruta Sur Atlántica y esta empresa, entiendo que en el día primero ya se ha hecho cargo de la concesión de la ruta”, afirmó.

El jefe comunal explicó a Canal 7 de Bahía Blanca que la primera etapa de la concesión contempla trabajos de mantenimiento esenciales. “Tiene en una primera etapa las tareas para realizar que son, por un lado, lo que ellos llaman la puesta en valor de la ruta, que sería el recalce de las banquinas y el bacheo, y por otro lado la demarcación horizontal y vertical de la ruta y también el corte de pasto de banquinas”, indicó.

Según precisó, esas tareas estarán a cargo de empresas contratistas. Una de ellas instalará su obrador en Coronel Dorrego para ejecutar los trabajos de bacheo y recalce de banquinas.

“Hemos tenido contacto directo para que instale el obrador acá en Coronel Dorrego la que va a ser el bacheo y el recalce de las banquinas”, señaló.

Para Chalde, esa decisión representa un beneficio para la comunidad local.

“Esto a nosotros, a la ciudad de Coronel Dorrego, nos permite tener una fuente de trabajo interesante porque la empresa al instalar el obrador tiene que tomar mano de obra, tiene que tomar sobre todo maquinistas para las distintas máquinas viales que van a estar trabajando sobre la ruta”, expresó.

En ese sentido, valoró la posibilidad de incorporar trabajadores locales.

“Esa parte la tomamos con beneplácito porque es una oportunidad laboral para Coronel Dorrego”, sostuvo.

El intendente estimó que la empresa podría incorporar entre siete y diez personas.

“Siete y diez puestos de trabajo van a ser posibles. Por ahí los puestos jerárquicos la empresa los trae desde su casa central, pero después maquinistas sobre todo, va a haber una buena oportunidad para quienes tienen experiencia en máquinas viales, pero también necesitan banderillero, necesita alguna persona para el obrador, puede llegar a necesitar algún administrativo”, detalló.

Además, señaló que la llegada de personal de otras localidades también tendrá impacto económico.

“Van a tener que alquilar algunas viviendas en Coronel Dorrego para las personas que vienen. Así que también ahí hay una fuente de ingresos que se va a abrir para la localidad”, afirmó.

En otro tramo de la entrevista, Chalde consideró que el sistema de concesión aparece como una respuesta al estado de las rutas en los últimos años, aunque reconoció que implicará un costo adicional para quienes las utilicen.

“Evidentemente en los últimos años en Argentina han mostrado que el Estado ha tenido serias falencias para mantener las rutas, entonces esto puede ser que sirva para concretar el fin, aunque claramente agregamos un nuevo costo a quienes se desplazan por la ruta y en alguna medida un costo más a la producción, por lo que significa esto en el transporte”, manifestó.

De todos modos, señaló que no observa otra alternativa en el contexto actual.

“Entiendo que quizás no hubiera otra forma de hacerlo”, dijo.

A partir de este nuevo esquema, planteó la necesidad de revisar el impuesto a los combustibles.

“Me parece que es un momento también, ya que ahora vamos a tener rutas concesionadas, para discutir el impuesto a los combustibles que está contenido en el precio, tanto de la nafta como de gasoil. Cada vez que cargamos en el surtidor estamos pagando ese combustible y parte de ese impuesto interno o impuesto a los combustibles líquidos, por ley, está destinado al financiamiento de obras sobre las rutas. Entonces, si ahora las vamos a financiar quienes transitamos por las rutas, debería reducirse ese impuesto”, sostuvo.

Por último, el intendente anticipó los plazos previstos para el inicio de las obras.

“Está previsto que inician los trabajos en breve. Yo creo que fines de agosto o septiembre vamos a ver trabajos sobre las rutas y lo que es de cartelería y señalización creo que antes, ya en el mes de agosto, vamos a estar viendo esa tarea también”, concluyó. (10-07-26).