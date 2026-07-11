La segunda rueda abrirá este domingo con el clásico de la ciudad como principal atractivo

Independiente y Ferroviario protagonizarán este domingo el partido saliente de la 16ta. fecha del Torneo Oficial de Fútbol 70° Aniversario del Club Villa Rosa, que marcará el comienzo de la segunda rueda.

El dueño de casa está quinto en la tabla, con 30 puntos, mientras que el aurinegro es el único escolta de Atlético Monte Hermoso con 37 unidades.

En la primera rueda fue victoria roja.

Otro cotejo de sumo interés es el que protagonizarán Monte (45 puntos y puntaje ideal) con SUPA (33 unidades y 10 victorias en fila).

El resto: Villa Rosa vs. Ventana, Divisorio vs. Alumni, Esperanza vs. Almaceneros, Pelota vs. Independiente de Pringles, Suteryh vs. Porteño, San Martín vs. Progreso.

POSICIONES: Atlético Monte Hermoso, 45 puntos; Ferroviario, 37; SUPA, 33; Suteryh, 31; Independiente de Dorrego, 30; Porteño, 28; Ventana, 23; Almaceneros y Alumni, 19; Independiente de Pringles y Villa Rosa, 17; San Martín, 16; Progreso, 15; Esperanza, 8; Divisorio, 5; Pelota, 1. (11-07-26).