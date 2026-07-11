Monte Hermoso: avanza acuerdo para garantizar acceso a agua potable en Sauce Grande

La Municipalidad y la Cooperativa Telefónica de Monte Hermoso firmaron una carta de intención del proyecto de obra de Agua Corriente para Sauce Grande.

Desde la cooperativa, Federico Blum contó que fue el intendente Hernán Arranz quien les propuso la posibilidad de que la entidad se haga cargo de la obra, muy esperada por la población de Sauce. Allí, según los registros comunales, hay entre 1500 y 1700 partidas.

En diálogo con Radio Altos de Bahía Blanca recordó que la cooperativa tiene experiencia en este tipo de obras cuando se hizo cargo de dotar del sistema de cloacas al barrio Dufaur y de la red de internet desde la ruta hasta Monte Hermoso.

Contó que comenzaron a trabajar en la propuesta en marzo pasado y que ya han mantenido reuniones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con especialistas que habían realizado estudios respecto de las fuentes de agua en el balneario, para determinar la factibilidad del proyecto.

Incluye construir un acueducto desde la cisterna ubicada en calle Bosque Alegre en Monte Hermoso hasta el ingreso a Sauce Grande, en forma paralela al nuevo camino que une los balnearios. En el acceso a Sauce colocarán otra cisterna y desde allí instalarán un acueducto hasta el otro extremo del pueblo, cerca de la bajada náutica.“Paralelamente vamos a ir avanzando con la red domiciliaria para ir entregando el agua, servicio que será explotado por la cooperativa”, precisó.

En cuanto a los tiempos, admitió que los excede, que hay cuestiones burocráticas previas que deben ser cumplidas antes de iniciar los trabajos. De todos modos, estimó que en 60/ 90 días deberían comenzar con la obra de construcción del acueducto.

Y agregó que demandará una inversión, según las primeras proyecciones, de cerca de 8.000 millones de pesos.

“Que la gente tenga paciencia, pero nuestra idea, dentro de los cánones normales si no hay nada que lo trunque, sumado a lo imprevisible de este país, estaremos con el objetivo cumplido en no más de 3 años”, afirmó sobre el plazo de obra. (11-07-26).