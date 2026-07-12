Deportes

Ferroviario goleó en el clásico y SUPA le sacó el invicto a Monte

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CAPTURA DE PANTALLA DAME PELOTA

Se disputó este domingo la 16ta. fecha del Torneo Oficial de Fútbol 70° Aniversario del Club Villa Rosa.

Estos fueron los resultados:

Atlético Ventana 2 (Tomás Monge, Lucas Lamberti)
Villa Rosa 3 (Bruno Montero, Marías Izzi y Joaquín Maiques)

Alumni 2
Divisorio 0

Almaceneros 1
Esperanza 1 (Rosales)

Independiente Pringles 4 (Acosta -2-, Villalba y Córdoba)
Club de Pelota 0

Atlético Monte Hermoso 3 (Matías Martin -2-, Facundo Schmidt)
SUPA 4 (Jonathan Romero -3-, Yago Sabanés)

Suteryh 3 (Escobar -2, Alex Platner)
Porteño 1

Progreso 2 (Franco Antognoli -2-)
San Martín 1 (Nahuel Cornou)

Independiente Dorrego 0
Ferroviario 3 (Lucas Gorostiaga, Gianfranco Crisci -2-)

POSICIONES: Atlético MH, 45 puntos; Ferroviario, 40; SUPA, 36; Suteryh, 34; Independiente de Dorrego, 30; Porteño, 28; Ventana, 23; Alumni, 22; Independiente de Pringles, Almaceneros y Villa Rosa, 20; Progreso, 18; San Martín, 16; Esperanza, 9; Divisorio, 5; Pelota, 1.

PRÓXIMA FECHA (17ma.): Ferroviario vs. Divisorio, Independiente de Dorrego vs. San Martín, Progreso vs. Suteryh, Porteño vs. SUPA, Atlético Monte Hermoso vs. Pelota, Independiente de Pringles vs. Esperanza, Almaceneros vs. Villa Rosa y Ventana vs. Alumni (12-07-26).

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