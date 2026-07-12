El gobierno municipal deberá responder un pedido de informes sobre la habilitación y el encuadre normativo del Centro de Día para Personas Mayores

El bloque de Fuerza Patria presentó en el Concejo Deliberante una minuta de comunicación para solicitar al Departamento Ejecutivo información sobre el funcionamiento del Centro de Día para Personas Mayores de nuestra ciudad.

En los fundamentos del proyecto, el bloque sostuvo la necesidad de contar con información actualizada sobre el encuadre normativo del establecimiento y señaló que los dispositivos destinados a la atención y contención de las personas mayores cumplen una función social fundamental para la comunidad. También indicó que resulta necesario conocer el marco normativo bajo el cual el establecimiento se encuentra habilitado y desarrolla sus actividades, con el fin de verificar el cumplimiento de la legislación vigente.

El proyecto menciona que la provincia de Buenos Aires contempla distintas modalidades de atención para personas mayores, entre ellas los centros de día regulados por el Decreto Nº 3020/02 y los hogares de día regulados por el Decreto Provincial Nº 1190/12, sin perjuicio de otras normas que pudieran resultar aplicables.

Además, afirmó que es responsabilidad del Honorable Concejo Deliberante ejercer funciones de seguimiento sobre los servicios públicos y los dispositivos que funcionan bajo la órbita municipal o con participación del Estado local.

La iniciativa solicita que el Departamento Ejecutivo informe bajo qué marco normativo se encuentra habilitado y funciona actualmente el Centro de Día para Personas Mayores de Coronel Dorrego. También requiere que se detalle si el establecimiento se encuentra comprendido en el Decreto Nº 3020/02, en el Decreto Provincial Nº 1190/12 o en cualquier otra normativa nacional, provincial o municipal.

Entre los puntos solicitados figuran la copia de la habilitación vigente, con fecha de otorgamiento, número de expediente y organismo de contralor; la condición de la habilitación, ya sea definitiva, provisoria o en trámite de renovación; la capacidad máxima autorizada y la cantidad actual de concurrentes; los días y horarios de funcionamiento; y la nómina del personal afectado al servicio, con indicación de profesión, función, modalidad de contratación y carga horaria.

El pedido de informes también solicita conocer si el establecimiento cuenta con profesionales de trabajo social, psicología, terapia ocupacional, enfermería, nutrición, medicina u otras disciplinas exigidas por la normativa vigente, con el detalle de la modalidad de prestación de esos servicios.

Asimismo, requiere información sobre los convenios vigentes con organismos nacionales, provinciales, instituciones privadas, obras sociales, entidades intermedias u otros organismos, junto con copia de los mismos. También solicita la fuente de financiamiento del servicio, con la discriminación de aportes municipales, provinciales, nacionales y de terceros.

Otro de los puntos consulta si, desde la creación del establecimiento, existieron inspecciones o auditorías por parte de organismos competentes, con indicación de las fechas, los organismos intervinientes y los resultados obtenidos. Además, pide conocer si existen observaciones, intimaciones o requerimientos pendientes de cumplimiento vinculados con la habilitación o el funcionamiento del establecimiento.

El proyecto también solicita información sobre la existencia de protocolos de actuación, planes de emergencia y cobertura de seguros vigentes, además de toda otra información que permita conocer el encuadre legal, administrativo y operativo bajo el cual funciona el Centro de Día para Personas Mayores o Hogar de Día.

Por último, la minuta solicita que la información requerida sea remitida al Concejo Deliberante dentro de los plazos previstos por la normativa vigente.

Durante la presentación del proyecto, la concejala Manuela Alonso afirmó que el objetivo es “resguardar a las personas mayores que asisten al Centro de Día”. Expresó que entiende que, a partir de la apertura del establecimiento, este cuenta con la habilitación necesaria, aunque consideró importante conocer esa información de manera exhaustiva.

Señaló que el propósito también alcanza a los empleados y a quienes visitan la institución.

En su exposición, recordó que la ordenanza de creación del Centro de Día, correspondiente al expediente 0047/24, menciona en sus considerandos la conformación de la Comisión Amigos del Hogar de Día y, en otro tramo, hace referencia a un Centro de Día destinado a la realización de actividades para personas mayores.

Alonso indicó que esa diferencia motivó la necesidad de precisar si el establecimiento se conforma como Centro de Día o funciona como Hogar de Día, ya que, según expresó, cada denominación implica el cumplimiento de normativas y habilitaciones específicas.

También manifestó que resulta importante conocer si el establecimiento cuenta con planes de contingencia, planes de emergencia, accesos adecuados, rampas y otras condiciones vinculadas con la seguridad, tanto para quienes concurren al lugar como para el personal y los visitantes.

“Es la idea resguardar a los empleados, a quienes concurren allí y a quienes lo visitan”, completó Alonso. (12-07-26).