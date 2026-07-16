Autorizan la licitación pública para la concesión del restobar de la Terminal

El Concejo Deliberante aprobó la ordenanza que autoriza al Departamento Ejecutivo a realizar el llamado a licitación pública para la concesión de la explotación del restobar de la Estación Terminal de Automotores y Pasajeros, ubicada en la intersección de 9 de Julio y avenida Santagada.

La iniciativa, leída y fundamentada por el concejal de la UCR Casiano Gutiérrez, establece que la concesión tendrá un plazo de cinco años. La Municipalidad podrá prorrogarla por un período igual, a solicitud del concesionario y previo acuerdo sobre el nuevo monto del canon. Además, fija un período de gracia de un mes por cada año de concesión.

La ordenanza dispone que los oferentes no podrán registrar deudas con la Municipalidad ni contar con antecedentes de rescisiones contractuales unilaterales o sancionatorias. También determina que el servicio deberá prestarse de lunes a domingo, con un mínimo de 12 horas diarias, y que el local funcionará como restobar o actividad afín no incluida en el Registro de Actividades Nocturnas.

El texto aprobado faculta al Departamento Ejecutivo a fijar el lugar, la fecha y la hora para la apertura de las propuestas. Además, establece el valor del pliego de bases y condiciones en 44.539,08 pesos, de acuerdo con la Ordenanza General Impositiva vigente.

Durante el tratamiento del proyecto, Gutiérrez expresó la expectativa de volver a contar con una confitería en funcionamiento en la terminal. También manifestó que esa medida puede representar el primer paso para impulsar una mayor oferta de transporte privado de pasajeros, con más líneas, recordó que el proyecto ya había sido debatido el año pasado y señaló que distintas circunstancias impidieron su concreción. Finalmente, expresó el deseo de que la licitación cuente con oferentes y permita recuperar la actividad en ese espacio. (16-07-26).