El Concejo no hizo lugar a la solicitud de colaboración presentada por Graciela San Román

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un decreto que rechazó la solicitud de colaboración económica presentada por Graciela San Román para afrontar los gastos de un viaje a la provincia de Salta, donde se realizará el encuentro internacional Barro Calchaquí 2026 entre el 20 y el 25 de julio.

El decreto indicó que el cuerpo tomó conocimiento de la presentación y de los motivos expuestos por la solicitante, aunque sostuvo que el planteo debía analizarse dentro del marco de las competencias propias del cuerpo.

El texto señaló que el Concejo no cuenta con partidas presupuestarias específicas para otorgar asistencias económicas directas destinadas a solventar viajes, traslados, estadías o participación en talleres particulares. Además, consignó que la solicitante registra domicilio en la ciudad de Bahía Blanca, circunstancia considerada al momento de evaluar la procedencia del pedido.

La norma expresó que la peticionante podrá canalizar su inquietud ante otros organismos o áreas competentes, aunque el cuerpo entendió que no correspondía hacer lugar a la solicitud. También dispuso remitir una copia del decreto a la interesada y comunicar la decisión al Departamento Ejecutivo.

Como informó oportunamente LA DORREGO, San Román había solicitado el acompañamiento económico tras resultar seleccionada para participar del encuentro de ceramistas, al que asistiría en representación de Bahía Blanca y Coronel Dorrego. En la presentación también señaló que, al regresar, ofrecería una charla abierta o un taller gratuito para compartir la experiencia y los conocimientos adquiridos.

Tras la lectura del decreto, el concejal Casiano Gutiérrez explicó que los concejales analizaron el expediente y buscaron distintas alternativas, aunque no encontraron una solución. También expresó el deseo de que San Román pueda concretar el viaje y señaló que, según lo informado en comisión, recibió acompañamiento de la ciudad de Bahía Blanca, donde tiene domicilio.

Por último, Gutiérrez afirmó que la decisión también permite transparentar formalmente cuáles son los alcances del Concejo Deliberante frente a futuras solicitudes de estas características. (14-07-26).