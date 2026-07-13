Necrológicas
Acompañamiento
Con profundo pesar, el Centro de Acopiadores de Coronel Dorrego acompaña a Raúl H. Pérez, integrante de la Comisión Directiva de la institución, por el fallecimiento de su hermano, Néstor Alberto Pérez, de 80 años.
Hacen llegar a Raúl y a toda su familia sus más sinceras condolencias, acompañándolos en este doloroso momento y elevando una oración por su eterno descanso.
Velatorio: Sala 1, Mitre 468, Bahía Blanca.
Inhumación: Cementerio Parque de Paz.
Fecha y hora: Martes 14 de julio, 11:30 hs. (13-07-26).