Necrológicas

Acompañamiento

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Con profundo pesar, el Centro de Acopiadores de Coronel Dorrego acompaña a Raúl H. Pérez, integrante de la Comisión Directiva de la institución, por el fallecimiento de su hermano, Néstor Alberto Pérez, de 80 años.

Hacen llegar a Raúl y a toda su familia sus más sinceras condolencias, acompañándolos en este doloroso momento y elevando una oración por su eterno descanso.

Velatorio: Sala 1, Mitre 468, Bahía Blanca.
Inhumación: Cementerio Parque de Paz.
Fecha y hora: Martes 14 de julio, 11:30 hs. (13-07-26).

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